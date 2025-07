프리즈 서울, 9월 개막...서울 곳곳서 '퍼포먼스·필름·토크' 프로그램

아트선재와 협업, 신진 작가 11인 소개

서울시립미술관과 프리즈 필름 선봬

한국예술경영지원센터와 협업해 토크 프로그램

프린트 베이커리와 도자 프로그램 개최

제4회 프리즈 서울이 오는 9월3~6일 서울 강남구 코엑스에서 열린다. 전 세계 30여 개국 120여개 갤러리가 참여해 라이브 아트와 퍼포먼스, 토크 등을 선보인다.

올해 행사는 한국미술의 다양한 흐름을 조명하고, 아울러 장르, 지역, 세대를 아우르는 국제적 시각을 통해 동시대 예술에 대한 이해를 넓히는 방향으로 기획됐다. 전시관 외에도 서울 곳곳에 전시 프로그램을 마련해 다양한 볼거리를 선사할 예정이다.

프리즈 서울 디렉터 패트릭 리(Patrick Lee)는 "올해 프로그램은 한국 동시대 미술의 깊이와 폭을 조명하는 동시에, 기존의 시각을 확장하는 글로벌 시선을 담아내고자 한다"며 "보다 밀도 높은 퍼포먼스부터 영화적 서사 그리고 비평적 담론까지, 프리즈 서울 2025는 아시아 전역은 물론 그 너머의 예술 실천을 집약해 보여줄 것"이라고 전했다.

프리즈 라이브 퍼포먼스: 서울 각지에서 여성과 젠더 주제로 퍼포먼스

아트선재센터가 기획한 '오프사이트2: 열한 가지 에피소드' 일환인 프리즈 라이브 퍼포먼스는 오는 8월26일부터 10월26일까지 코엑스와 서울 시내 각지에서 관람객을 맞는다. 국내 미술계에서 주목받는 여성과 젠더퀴어 작가 11팀의 영상, 퍼포먼스, 조각, 설치, 사진 작업을 통해 젠더와 퀴어 서사를 다층적으로 탐구한다.

관련한 퍼포먼스는 코엑스 외 국제갤러리 K2, 도산공원 등에서도 진행한다. 주요하게는 9월3일 도산공원서 야광, 4일 국제갤러리K2에서 장영해, 5일 같은 곳에서 루킴, 6일 대안전시공간인 '(투게더)(투게더)'에서 하지민 작가가 퍼포먼스를 펼친다.

프리즈 필름: 오컬트 관련 작품 소개

올해 프리즈 필름은 제13회 서울미디어시티비엔날레와 함께 서울시립미술관(SeMA) 옥상에서 특별 상영 프로그램을 선보인다. 본 프로그램은 오는 9월2일부터 4일까지 일반에게 공개한다. 9월1일에는 VIP 오프닝 행사를 진행한다. 이번 프리즈 필름은 오컬트, 신비주의, 영적 전통에서 영감을 받은 작품들을 중심으로, 전 세계 유명 작가들의 작품을 선보인다. 무빙 이미지의 변형 가능성을 탐구하는 장(場)을 제시할 예정이다.

프리즈 토크: 갤러리와 재단의 역할 등 동시대 현안 다뤄

프리즈 서울, 키아프 서울, 예술경영지원센터가 공동으로 주최하는 프리즈 토크 프로그램은 9월4일부터 6일까지 코엑스 스튜디오159에서 열린다. 오늘날 국제 예술계의 주요 현안을 살펴보는 자리로 마련한다. 미술 시장에서 갤러리와 재단의 변화하는 역할, 퀴어 아시아 미술과 기억의 정치성, 예술가 주도의 실천 등 동시대 미술계의 흐름을 반영한 주제를 다룰 예정이다. 이 외에도 사회 변화 속 참여형 예술 실천, 한국 작가들과 미술 시장의 영향력 확대, 인공지능 기반 창작의 확장 가능성에 대한 세션 및 작가 토크를 진행한다.

주요하게 가브리엘 리터 UCSB 아트·디자인·건축박물관장, 조에 버트 인탱저블 인스티튜트 설립자, 이용우 홍콩준문대학교 큐레이터, 김성환 작가, 신와이킨 작가, 김성정 아트선재센터 예술감독 등이 참여한다.

아티스트 프로젝트: 동시대 한국 미술의 역동성 조명

장영해 'I want to die because I want to touch aono / I want to hold aono so badly I could die'(2021) 스틸컷. 작가 제공/프리즈 서울