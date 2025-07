방탄소년단, 애플뮤직 '10년 최다 재생곡' 34위

그룹 방탄소년단 '다이너마이트' 콘셉트 포토. 빅히트뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)이 애플 뮤직이 발표한 '지난 10년간 가장 많이 재생된 노래 500곡' 차트에 두 곡을 올렸다고 소속사 빅히트뮤직이 7일 밝혔다.

애플 뮤직이 전 세계 스트리밍 데이터를 바탕으로 집계한 이 차트에서 방탄소년단은 '다이너마이트'(Dynamite) 34위, '버터'(Butter) 252위에 이름을 올렸다. 이 차트에 포함된 K팝 그룹은 방탄소년단이 유일하다.

2020년 발표된 '다이너마이트'는 방탄소년단이 처음으로 발표한 영어 곡이다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 한국 가수 최초로 1위에 올랐으며, 3주간 정상을 유지했다. 또 '2020 MTV 유럽 뮤직 어워드'에서 '베스트 송', '2021 빌보드 뮤직 어워드'에서 '톱 셀링 송'을 수상했고, 일본레코드협회에서는 역대 최단기간 스트리밍 부문 다이아몬드 인증(5억회 이상)을 받았다. '그래미 어워드' 후보에도 지명됐다.

2021년 발표된 '버터'는 '핫 100' 차트에서 통산 10주 1위를 기록했으며, '2021 아메리칸 뮤직 어워드'의 '페이보릿 팝 송', '2022 빌보드 뮤직 어워드'의 '톱 셀링 송' 등을 수상했다. 이 곡 역시 '2022 그래미 어워드' 후보에 오르며 2년 연속 그래미 노미네이트 기록을 세웠다.





한편 방탄소년단은 오는 18일 오후 1시 공연 실황 앨범 'PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LIVE'를 공개한다. 방탄소년단의 첫 라이브 앨범으로, 2021년부터 2022년까지 진행된 투어 무대 중 'ON', '불타오르네(FIRE)', '쩔어', 'IDOL' 등 22곡이 수록된다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

