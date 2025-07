美재무 "Fed, 9월엔 금리 인하 확실…더 빠를 수도"

폭스뉴스 인터뷰서 금리 인하 전망

트럼프 대통령과 같은 비판 기조 유지

"'관세 광기 신드롬', Fed 영향 준 듯"

스콧 베선트 미 재무부 장관. AFP연합뉴스

스콧 베선트 미국 재무장관이 미국 연방준비제도(Fed)가 늦어도 오는 9월에는 금리를 인하할 것으로 내다봤다.

베선트 장관은 1일(현지시간) 폭스뉴스 인터뷰에서 Fed가 가을에는 금리를 인하할 것으로 보느냐고 묻자 "(Fed의 금리) 판단 기준은 관세가 인플레이션을 유발하지 않는다는 것(the criteria is that tariffs were not inflationary)"이라며 "이를 따른다면 Fed가 더 빨리 (단행)할 수도 있겠지만, 적어도 9월까지는 확실히 인하할 것"이라고 답했다.

이어 "나는 (Fed의) 그 판단 기준에 동의하지 않는다"면서도 "이를 따른다면 왜 가을에 안 되겠나"라고 강조했다.

다만 앞서 미국 Fed는 지난 6월 기준금리를 현 수준(4.25~4.50%)으로 동결하면서 배경으로 ▲물가 상승률이 다소 높은 수준을 유지하고 있다는 점과 ▲도널드 트럼프 대통령의 관세 정책의 영향이 물가를 끌어올릴 가능성이 크다는 점을 꼽았다. Fed는 트럼프 2기 행정부 취임 후 4차례에 걸쳐 금리를 동결했으며, 이를 두고 트럼프 대통령은 제롬 파월 의장이 무능하다고 공개 비판해왔다.

베선트 장관은 또 "Fed 이사회는 관세에 대해 두 가지 반응을 보여왔고, 나는 이들이 왜 금리 인하로 더 기울지 않았는지, 또는 금리 동결을 유지했는지 혼란스럽다"고 비판했다.

Fed가 6월 회의 이후 내놓은 경제전망예측(SEP)에서 인플레이션 전망(연말 개인소비지출 물가상승률 예상치)을 상향 조정하고 미국 경제 성장률 전망을 낮춘 점에 대해선 "성장 전망을 낮췄다면 왜 (금리 인하로) 더 나아가지 않았나"라고 지적했다.





그는 또 "Fed는 작년 9월 0.50%포인트 금리를 인하했는데 당시 인플레이션은 더 높았고, 근원 인플레이션은 훨씬 더 높았다"며 "모르겠다. 아마도 '관세 광기 신드롬'이 Fed에도 영향을 준 거 같다"고 덧붙였다.





