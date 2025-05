광양제철소, 지역 어린이들과 함께 다양한 체육행사

다문화가정·배려계층 아이들 대상

명랑운동회·풋살경기대회 등 열어

포스코 광양제철소(소장 고재윤) 프랜즈 재능봉사단이 가정의 달을 맞이해 지난 23~24일 지역 어린이들과 다문화가정을 대상으로 다채로운 체육행사를 진행했다.

광양제철소 프렌즈 재능봉사단은 지난 24일 광양제철초등학교 호연관에서 지역 내 다문화가정과 함께하는 명랑운동회인 'We Are The Family' 행사를 개최했다.

지난 24일, 광양제철초등학교 호연관에서 광양제철소 프렌즈 재능봉사단 주관으로 지역 내 다문화가정과 함께하는 명랑운동회인 'We Are The Family' 행사가 열렸다. 광양제철소 제공

이날 행사에는 정인화 광양시장, 이승복 광양제철소 공정품질부소장, 류호성 전남드래곤즈 사무국장, 이주화 광양시 가족센터장, 다문화 가정과 프렌즈 재능봉사단원, 전남드래곤즈 관계자 등 총 200여명이 참여했다.

명랑운동회에서는 어린이와 성인이 함께하는 다양한 게임이 펼쳐졌다. Dance Time, 과녁 던지기, 훌라후프 오래 돌리기, 색판 뒤집기, 축구공 굴리며 반환점 돌아오기, 꼬리잡기 등 다채로운 게임과 체육대회로 진행됐다.

행사 참가자들에게는 인덕션 · 헤어드라이기 · 다리미 등 가전제품과 전남드래곤즈 티셔츠, 학용품 세트, 미니 축구공 등 다양한 선물도 증정돼 분위기를 한층 더 끌어올렸다.

최창록 광양제철소 프랜즈 재능봉사단장은 "이번 행사를 통해 우리 지역사회와 다문화가정이 더욱 가까워질 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 다문화가정과 함께 행복을 나누며 소통할 수 있는 시간을 지속적으로 마련하겠다"고 다짐했다.

앞서 지난 23일에는 광양제철소 행복한 꿈나무 축구 재능봉사단이 백운그린랜드에서 지역 배려계층 아동 대상으로 풋살 경기대회를 열며 아이들의 건강한 성장을 응원했다.

광양지역 아동센터 어린이 등 150여명이 참여한 이날 행사에서는 저학년과 고학년, 여학생 등 팀별로 나뉘어 풋살경기가 진행됐으며 경기 말미에는 우승팀을 위한 트로피 시상식도 열렸다.

특히 참여한 어린이들에게 운동복 상의 및 체육복 등 120벌을 기념품으로 증정하며 아이들에게 소중한 추억을 만들어 주기 위한 특별한 선물도 전달됐다.

이날 축사를 전한 박종일 광양제철소 행정부소장은 "오늘 경기가 아이들에게 뜻깊은 기억을 안겨주는 시간이 되었길 바란다"며 "앞으로도 우리 지역사회의 어린이들이 꿈을 펼칠 수 있도록 따뜻한 나눔을 이어가겠다"고 말했다.





한편 포스코는 오는 31일까지 열흘간의 일정으로 국내외 포스코그룹 임직원 모두가 참여해 나눔을 실천하는 특별 봉사주간 '글로벌 볼런티어 위크'를 진행하고 있다. 광양지역에서만 9,800여명의 인원이 참여한다.





