세븐틴, 日 레코드협회 골드 디스크 17번째 '플래티넘' 인증

그룹 세븐틴(에스쿱스, 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노)이 오리콘 차트 석권에 이어 일본 레코드협회 골드 디스크 인증을 추가했다.

그룹 세븐틴. [사진제공 = 플레디스]

8일 일본 레코드협회는 세븐틴의 미니 12집 ‘SPILL THE FEELS’가 10월 기준 누적 출하량 25만 장을 넘겨 골드 디스크 ‘플래티넘’ 인증을 받았다고 밝혔다. 일본 레코드협회는 매월 음반 누적 출하량을 기준으로 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상) 등을 구분해 골드 디스크 인증을 부여한다.

일본 레코드협회로부터 골드 디스크 인증을 받은 세븐틴의 앨범은 총 17장이다. 특히, 세븐틴은 올해에만 3개의 인증을 획득했다. 앞서 이들의 베스트 앨범 ‘17 IS RIGHT HERE’(더블 플래티넘)와 스페셜 유닛 정한X원우 싱글 1집 ‘THIS MAN’(골드)이 있었다.

세븐틴의 미니 12집 ‘SPILL THE FEELS’는 발매 직후 일본 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위에 직행한 것은 물론, 오리콘 주간 앨범 랭킹과 주간 합산 앨범 랭킹에서 통산 13번째 정상을 밟으며 해외 아티스트 최다 1위 기록을 세웠다. 이 앨범은 빌보드 재팬 ‘핫 앨범’에서도 1위에 올랐다.

세븐틴은 일본 돔 투어로 현지 인기를 이어간다. 이들은 반테린 돔 나고야(11월 29~30일)를 시작으로 도쿄 돔(12월 4~5일), 교세라 돔 오사카(12월 12일, 14~15일), 페이페이돔 후쿠오카(12월 19일, 21~22일)에서 ‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN’을 연다.

세븐틴은 이날 오후 2시 각종 음원사이트를 통해 미니 12집 타이틀곡 ‘LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) (Kenia OS Remix)’를 공개했다. 이 리믹스는 멕시코 싱어송라이터 케니아 오스(Kenia OS)가 참여해 매력적인 음색으로 원곡에 한층 로맨틱한 분위기를 더했다.

케니아 오스는 "가장 훌륭한 K-팝 그룹 중 하나인 세븐틴과 함께 이 곡에 참여하게 돼 매우 기쁘다"라며 "이번 협업은 내 커리어에서 정말 멋진 시기에 이루어졌다"고 소감을 전했다.





