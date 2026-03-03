세라젬, 독일 iF 디자인 어워드서 제품 4종 본상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메디스파 올인원·파우제 M8 Fit 등



세라젬은 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로 꼽히는 독일 iF 디자인 어워드에서 제품 4종이 본상을 받았다고 3일 밝혔다.

세계 3대 디자인 대전 중 하나로 꼽히는 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 본상을 수상한 세라젬의 의료기기·안마의자·뷰티기기 4종 제품. 세라젬

독일 iF 디자인 어워드는 독일 레드닷 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드와 함께 세계 3대 디자인 공모전으로 꼽힌다. 제품, 커뮤니케이션, 패키지, 서비스 등 다양한 부문에서 디자인 혁신성, 사용성, 지속가능성 등을 종합적으로 평가해 수상작을 선정한다.

세라젬은 기능성과 미학, 사용자 경험을 균형 있게 구현한 제품으로 높은 평가를 받았다. 수상작은 ▲메디스파 올인원, 휴식가전 ▲파우제 M8 Fit ▲파우제 M10, 혈액순환 개선 의료기기 ▲셀트론 순환 체어 등 4종이다.

지난해 출시한 '메디스파 올인원'은 전문 에스테틱에서 활용되는 5가지 핵심 피부관리 기술을 하나의 기기에 통합한 홈 뷰티 디바이스로, 컴팩트한 디자인과 미니멀한 외관이 높은 평가를 받았다.

안마의자 '파우제 M10'은 '은은한 품격(Glow Grand)' 콘셉트를 적용한 프리미엄 제품으로, 기존 안마의자의 기계적인 이미지를 벗어나 생활 공간과 조화를 이루는 인테리어 오브제로 디자인됐다. '파우제 M8 Fit'은 '품위있는 안식처(Luxe Nest)' 콘셉트를 기반으로 인체를 감싸는 곡선형 구조와 교체 가능한 커버를 통해 공간에 맞춘 디자인이 가능하다는 점이 특징이다.

가정용 의료기기 '셀트론 순환 체어'는 '속삭이는 휴식(Whispering Rest)' 콘셉트를 적용한 라운지 체어형 의료기기로, 의료기기임에도 인테리어 오브제로도 손색없는 가구형 디자인을 갖췄다.





세라젬 관계자는 "이번 수상은 세라젬이 추구하는 디자인 철학 아래 기능과 디자인, 사용자 경험을 균형 있게 구현해 온 결과"라며 "앞으로도 제품 본연의 가치에 집중하면서 일상 공간 속에서 자연스럽게 사용되는 디자인을 지속해서 선보일 계획"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

