삼성전자, 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서' 출시

권현지기자

입력2026.03.02 11:16

주름 제거에 탈취·살균까지
일체형 도어, 직관적 LCD 디스플레이

삼성전자가 오는 3일 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서' 의류청정기 신제품을 출시한다고 2일 밝혔다.

삼성전자, 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서' 출시 삼성전자가 강력한 주름 제거 기능이 새롭게 추가된 2026년형 '비스포크 AI 에어드레서'를 3일 출시한다. 삼성전자
2026년형 '비스포크 AI 에어드레서'는 ▲강력한 바람으로 의류 안팎의 먼지와 오염물질을 털어내는 '듀얼에어워시' ▲고온 스팀으로 살균과 탈취, 주름 제거를 동시에 수행하는 '듀얼제트스팀'을 제공해 의류를 늘 깨끗하게 관리할 수 있도록 돕는다. 계절마다 유행하는 바이러스는 물론 세균과 집먼지 진드기를 99.99% 제거하고, 꽃가루나 유해물질도 꼼꼼히 관리한다. 또 식사 후 옷에 남아있는 음식 냄새, 땀 냄새, 흡연 후 담배 냄새 등 외출 후 옷에 배인 각종 냄새들도 99% 탈취해준다.


고도화된 인공지능(AI) 기능으로 편의성을 대폭 높였다. 습도 센서를 통해 건조 동작 중 습도를 세밀하게 측정해 최적의 건조 시간을 자동으로 설정한다. 셔츠나 블라우스 등 섬세한 관리가 필요한 소재의 옷을 손상 걱정 없이 맞춤 건조할 수 있어 편리하다. 스마트싱스를 통해 'AI 절약 모드'를 설정하고 'AI 맞춤건조' 코스를 선택하면 에너지 사용량을 최대 15% 줄일 수 있다. 또 사용자의 사용 패턴과 날씨·계절에 따라 코스를 추천해주는 'AI 맞춤추천' 기능으로 최적의 코스를 편리하게 이용할 수 있다.


공간과 조화를 이루는 디자인까지 갖췄다. 신제품은 분할 없이 매끈하게 이어지는 일체형 도어 디자인이 적용돼 다양한 공간과 자연스럽게 어우러진다. 옷장과 비슷한 595mm 깊이로 설계됐고, 바람을 이용해 의류를 관리하는 저진동·저소음 방식이기 때문에 옷장 빌트인 인테리어를 구현하는 데 최적의 솔루션을 제공한다.


도어 전면에는 2.8형 LCD 디스플레이가 탑재돼 심미성과 조작 편의성을 모두 높였고, 기존 대비 디스플레이 위치를 높여 성인 사용자가 허리를 굽히지 않아도 편하게 화면을 조작할 수 있게 됐다. 이외에도 옷을 거는 '에어행어'를 슬림한 형태로 개선하고, 튼튼한 내부 선반과 한층 밝아진 내부 조명을 적용하는 등 디테일을 업그레이드해 사용성을 높였다.


2026년형 '비스포크 AI 에어드레서'는 ▲크리스탈 미러 ▲솝스톤 차콜 ▲솝스톤 플래티넘 ▲클린화이트 총 4가지 색상으로 출시된다. 최대 9벌까지 한 번에 관리가 가능한 대용량 모델로 출시되며, 출고가는 사양에 따라 204만 9000원부터 249만 9000원이다. 신제품은 전국 삼성스토어 및 삼성닷컴에서 판매된다. 삼성전자는 이번 신제품 구매 고객을 대상으로 기존 제품 반납 시 20만 포인트를 제공하는 '바꿔보상' 프로모션을 진행한다.


한편, 삼성전자는 2026년형 비스포크 AI 세탁기와 건조기도 출시한다. 신제품은 '비스포크 AI 세탁기', '비스포크 AI 건조기', 상단 건조기와 하단 세탁기가 결합된 '비스포크 AI 원바디' 3종이다. 삼성전자는 올해 '비스포크 AI 원바디' 신제품에 기존 7형과 4.3형 스크린이 탑재된 라인업에 더해, 직관적으로 제품을 조작할 수 있는 '다이얼' 방식의 2.8형 스크린 라인업을 새롭게 추가하며 소비자 선택의 폭을 넓혔다.


삼성전자 한국총괄 김용훈 상무는 "2026년형 '비스포크 AI 에어드레서'는 고객의 목소리를 적극 반영해 사용성과 편의성,

완성도를 끌어올린 제품"이라며, "앞으로도 고객의 일상을 더욱 편리하고 효율적으로 만드는 혁신 기술로 의류 관리의 새로운 기준을


세워나갈 것"이라고 말했다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

