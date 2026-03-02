갤러리아百, 명품관 웨스트 3층 리뉴얼…패션·라이프 중심 재편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트렌드 반영 신규 브랜드 유치

젊은층 고객·외국인 관광객 유입 확대 포석

갤러리아백화점은 명품관 웨스트 3층을 리뉴얼(개보수)하고 패션과 라이프스타일을 아우르는 편집숍 등 트렌디한 브랜드를 도입했다고 2일 밝혔다.

리뉴얼한 갤러리아백화점 명품관 웨스트 3층. 한화갤러리아 제공

명품관 웨스트 3층에는 최근 트립웨어 브랜드 '로우로우'가 문을 열었고, '무신사 엠프티' '아더에러' '플랫폼플레이스' '지비에이치' '젤라또 피케' 등이 지난달 26일 오픈했다.

이번 리뉴얼은 최근 소비 트렌드가 '구매 중심'에서 '경험 중심'으로 변화함에 따라 층별 공간을 재구성한 것이 핵심이다. 이에 따라 기존 럭셔리 슈즈 중심 공간을 패션·라이프스타일 중심으로 재편했다. 기존 고객은 물론 젊은 소비자와 외국인 관광객까지 아우르겠다는 취지라고 회사 측은 설명했다.





한화갤러리아 관계자는 "이번 리뉴얼은 2030과 외국인 관광객 등 신규 고객을 확대하기 위한 포트폴리오 다각화 차원의 재편"이라며 "앞으로도 더 많은 고객의 취향과 트렌드를 만족시킬 수 있는 브랜드를 다양하게 선보일 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

