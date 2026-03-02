춘천시, 강촌 도시재생 공모 '도전' 4일 공청회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토부 지역특화사업 준비…시민·전문가 의견 수렴

감성·생태·문화 결합 '정원형 체류관광지' 전환 추진

상상정원·가든스트리트 조성…상권 활성화 기반 마련

강원도 춘천시(시장 육동한)가 강촌리 일원을 중심으로 도시재생지역특화사업 공모에 도전, 주민들의 의견 수렴에 나선다.

춘천시청 전경.

춘천시는 오는 4일 송곡대학교 채플실에서 '남산면 강촌리 도시재생활성화계획(안) 수립'을 위한 공청회를 개최한다. 이번 공청회는 국토교통부 도시재생 지역특화사업 공모를 앞두고 마련된 자리로 시민과 관계 전문가 의견을 공식적으로 수렴하는 절차다. 이번 공청회에서는 도시재생활성화계획(안) 설명과 함께 전문가 토론, 시민 질의응답이 진행된다.

강촌은 한때 청춘 문화의 상징으로 각광받았으나 교통환경 변화 등으로 인구가 감소하고 노후 건축물 증가, 상업시설 공실 확대 등 지역 활력이 저하되고 있다. 시는 이에 이 일대를 '감성·생태·문화가 결합된 정원형 체류관광지' 조성을 기본 방향으로 삼고 △상상정원 스테이션과 상상광장 조성 △어린이 생태체험이 가능한 정원놀이터 및 강촌천 생태정원 조성 △강촌로 가든스트리트 및 야간경관 명소화 등의 사업을 계획하고 있다.

강촌의 상징적 거점 공간을 조성하고 강촌로 일대는 보행친화 가로와 가로정원을 도입해 걷고 싶은 거리로 재편할 계획이다. 이를 통해 방문객 체류시간을 늘리고, 지역 상권과 자연스럽게 연결되는 구조를 만든다는 계획이다.

앞서 춘천시는 지난 2024년 강촌리 일원을 도시재생활성화지역으로 지정해 지역 자산과 대학, 주민이 함께 참여하는 협력 기반 재생 모델을 구상하고 있다.





조현희 도시재생과장은 "이번 공청회를 통해 시민과 전문가들의 다양한 목소리를 수렴해, 강촌이 다시금 활력 넘치는 지역으로 거듭날 수 있도록 추진하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

