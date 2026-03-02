'490만명 방문' 롯데월드타워·몰…루미나리에 효과, 2월 역대 최대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 야경 명소 입소문

일평균 17만명 찾아

롯데물산은 지난달 약 490만명이 롯데월드타워·몰을 찾아 개장 이래 역대 2월 방문객 최고 기록을 경신했다고 2일 밝혔다.

지난해부터 야외 잔디광장에서 열리는 빛 축제 '2026 롯데 루미나리에'가 방문객을 유치하는 데 기여했다. 지난달 롯데월드타워·몰의 일평균 방문객 수는 약 17만명으로, 루미나리에 행사가 없었던 2024년 2월과 비교해 약 20% 증가했다. 특히 2월 셋째 주 주말(21~22일) 양일간 타워·몰을 찾은 방문객은 약 41만명에 달했다. 이는 매년 인파가 가장 많이 몰리는 12월 주말 평균 방문객 수(2025년 기준 약 42만명)와 비슷한 수준이다.

2026 롯데 루미나리에 관람객들이 인증샷을 촬영하고 있다. 롯데물산 제공

AD

롯데 루미나리에 효과는 매출 증대로도 이어졌다. 롯데백화점 잠실점은 행사 기간인 지난달 2030세대 고객 수가 전년 동기 대비 20% 이상 증가했고, 외국인 매출은 65% 이상 신장했다.

올해 루미나리에는 지난해보다 3배 커진 규모와 십자형 터널, 16m 높이의 타워 등 볼거리를 강화했다. 이 기간 진행한 시즌 연계 행사도 성공적이다. 밸런타인데이 시즌 행사의 경우, 럭셔리·뷰티·F&B(식음) 상품군을 중심으로 20% 이상 매출이 신장했고 스포츠·유스캐주얼 등의 상품군이 참여한 '신학기' 행사는 25% 이상 신장했다.





AD

루미나리에 행사는 오는 8일까지 이어진다. 올해로 2회째를 맞이한 이번 빛 축제는 롯데월드타워 월드파크를 27만여개의 조명으로 장식해 화려한 빛의 세상을 선사하고 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>