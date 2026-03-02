"29만원대에 블라디보스토크 간다" 속초~러시아 카페리 운항 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초~러시아 블라디보스토크 카페리

지앤엘그레이스호, 새 단장 마치고 운항 재개

속초항 환동해 거점 도약 시동

지역경제 활성화·관광객 유치 기대

선박 안전 점검과 여객 편의시설 개선 등을 위해 지난 1월부터 휴항했던 속초항 카페리 항로의 선박 운항이 재개됐다.

지난 2월 28일 속초에서 출항하는 지앤엘그레이스호. 속초시 제공

속초항 카페리 항로의 운항 선사인 ㈜지앤엘에스티는 지난달 28일부터 지앤엘그레이스호의 운항을 재개했다.

지앤엘에스티는 휴항 기간 선박을 부산으로 옮겨 항로의 안전성과 서비스 품질을 높이기 위한 각종 작업을 진행했다.

노후 시설을 전면적으로 개보수하고 선박 내 노래방 기기와 게임기, 안마기기 등 편의시설을 추가 설치해 장시간 운항에 따른 이용객 불편을 최소화했다.

또한, 구명정 신규 설치 등 안전설비 보강으로 선박 안전성을 한층 강화해 중장기적 안정 운항을 위한 기반을 마련했다.

이러한 조치는 이용객 만족도 향상과 항로 경쟁력 강화에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

속초와 러시아 블라디보스토크를 잇는 속초항 카페리 항로는 2025년 8월 5일 첫 운항 이후 같은 해 말까지 총 21항차를 운항하며 여객 2244명과 중고차 2712대를 운송하는 실적을 거뒀다.

이는 복잡한 국제 정세와 대외 여건 속에서도 항로의 사업성과 성장 가능성을 입증한 것으로, 속초항이 환동해권 교류 거점으로 도약할 수 있는 기반을 확인한 성과로 평가된다.

특히 정기항로 개설 이후 식자재 등 선용품 공급과 소규모 선박 수리, 세탁 등 유지관리 업무를 속초 지역 업체 중심으로 추진하면서 지역경제 활성화에도 실질적으로 기여하고 있다.

또한 속초지사 직원 9명 중 7명을 지역 인재로 채용, 지역 일자리 창출에 힘쓰고 장애인체육회 발전기금 및 희망나눔기금 기부 등 지역사회 공헌 활동도 병행해 항로와 지역이 상생하는 모델을 구축해 나가고 있다.

선사는 오는 4월까지 '블라디보스토크 3박 4일 관광상품'을 운영한다.

상품은 카페리 왕복 승선권과 선내식사, 현지 호텔 숙박, 차량, 한국어 가이드, 관광지 입장권 등으로 구성됐다.

상품가는 2월 28일∼3월 21일 출발 편은 29만9000원, 3월 28일∼4월 25일 출발 편은 39만9000원으로 각각 책정됐다.

이어 오는 5월부터는 블라디보스토크에서 2박 체류하는 4박 5일 상품을 출시할 계획이어서 체류형 관광상품 확대를 통한 이용객 증가가 기대된다.

이에 속초시는 선사와 긴밀히 협력해 항로 기반 관광상품을 본격 개발하고 인바운드 체류형 상품과 아웃바운드 여행 상품을 균형 있게 육성해 안정적인 수요 기반을 확보해 나갈 계획이다.

정기항로의 안정적 정착을 최우선 과제로 삼고 강원특별자치도와 협력해 항만 인프라 확충, 물류 기능 강화, 관광 연계 전략을 포함한 종합 계획을 체계적으로 추진할 방침이다.

이를 위해 여객터미널을 정상 운영체계로 전환하고 터미널 인근 항만 부지의 보세구역 재지정을 통해 물류 기능을 강화할 계획이다.

아울러 카페리 항로를 활용한 수산물 원자재 직수입 기반도 단계적으로 마련해 항만 물동량 확대를 도모한다.

속초시 관계자는 "항로의 안정적 운영이 무엇보다 중요하다"며 "운항 안전성 확보와 항만 기반 확충에 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.





이어 "숙박, 음식, 관광, 유통은 물론 항만 연관 산업까지 동반 성장하는 지역경제 선순환 구조를 구축해 속초항을 환동해권 해양관광 물류의 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

