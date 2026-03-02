“정선의 겨울, 전병으로 완성하다”…2026 정선메밀전병축제 성황

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정선군, 전국 최초 ‘메밀전병’ 단일 주제 축제 성공적 마무리

주민이 만들고 상인이 키운 축제…지역 상권 활력 견인

겨울 끝자락, 정선의 새로운 관광 콘텐츠로 자리매김

강원도 정선군은 2월 28일부터 3월 2일까지 사흘간 정선아리랑시장 일원에서 개최한 '2026 정선메밀전병축제'를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.

정선군이 2월 28일부터 3월 2일까지 사흘간 정선아리랑시장 일원에서 개최한 '2026 정선메밀전병축제'를 개최하고 있다. 정선군 제공

이번 축제는 전국 최초이자 "메밀전병"을 단일 주제로 내세운 축제로, 정선의 대표 향토음식을 겨울 관광 콘텐츠로 재해석하며 지역 먹거리 브랜드의 새로운 가능성을 제시했다는 평가를 받고 있다.

그동안 메밀전병은 강원권 전통시장과 축제장에서 쉽게 접할 수 있는 음식이었으나, 특정 지역이 브랜드 주도권을 확보하지는 못한 상황이으며, 이번 축제를 통해 정선은 메밀전병을 단순한 향토음식이 아닌 지역 대표 브랜드 자산으로 공식화하고, '메밀전병 하면 정선'이라는 인식 선점에 나섰다.

특히 전통 방식의 전병 시연, 전병 명인 참여, 솥뚜껑 퍼포먼스 등 상징적 연출은 메밀전병의 원형성과 정통성을 강조하는 계기가 되었으며, 글로벌 퓨전 전병과 이모카세 메뉴 운영은 전통과 트렌드를 연결하는 확장성을 보여주었다.

이번 축제는 주민총회에서 제안된 의제가 실제 축제로 실현된 사례로, 정선읍주민자치회·상인회·행정이 협업해 완성한 민관 협력 모델이라는 점에서도 의미가 크다.

사흘간 정선아리랑시장 일대에는 가족 단위 관광객과 MZ세대 방문객이 고르게 찾으며 시장 상권에 활기를 불어넣었고, 야시장 연장 운영과 체험 프로그램은 체류 시간을 늘리며 실질적인 소비 확대로 이어졌다.

전통 먹거리 중심의 레트로존과 글로벌전, 이색 메뉴로 구성된 이모카세존은 세대와 국경을 아우르는 콘텐츠로 축제의 외연을 넓혔다는 평가다.

또한, 지역 대표 문화자산인 정선아리랑의 정서와 시장의 정취, 그리고 서민 음식 메밀전병이 어우러지며, 정선만의 스토리텔링형 축제로 발전 가능성을 확인했다.

정선군은 올해 축제 성과를 바탕으로 프로그램을 더욱 보완?확대해 「정선메밀전병축제」를 정례화할 계획이며, 메밀전병의 원조성과 상징성을 더욱 강화하고, 차별화된 콘텐츠 개발을 통해 '메밀전병 브랜드=정선'이라는 이미지를 확고히 구축해 나갈 방침이다.





정선군 관계자는 "이번 축제는 단순한 먹거리 행사를 넘어 정선이 메밀전병 브랜드의 중심지임을 선언한 자리였다며 앞으로도 정선만의 전통성과 창의성을 더해 대한민국을 대표하는 겨울 먹거리 축제로 지속 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.





정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

