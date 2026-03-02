李대통령 지지도 6주 만에 하락한 57.1%…"사회적 갈등 부각"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

직전 조사보다 1.1%포인트 하락

부정 평가 38.2%…1.0%포인트 상승

서울(49.9%)서 가장 큰 하락폭

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 57.1%로 6주 만에 상승세를 멈추고 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 2일 나왔다.

이재명 대통령이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 청와대통신사진기자단

AD

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 23~27일 전국 18세 이상 2507명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자의 비율은 57.1%로, 직전 조사보다 1.1%포인트 내렸다. 반면 부정 평가는 38.2%로 직전 조사 대비 1.0%포인트 상승했다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 4.7%로 집계됐다.

리얼미터는 "금융·수출 등 경제 지표 호조에도 불구하고 행정통합 과정의 지역 형평성 논란과 촉법소년 연령 하향 공론화 등 사회적 갈등이 부각되면서 6주 만에 소폭 하락했다"고 분석했다. 이어 서울과 영남권에서의 하락세를 두고는 "특정 지역 소외감과 부동산 가격 하락 전환으로 인한 자산 불안 심리가 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다"고 설명했다.

지역별 긍정 응답을 보면 서울은 49.9%로 전주 대비 가장 큰 하락 폭(6.6%포인트)을 보였다. 부산·울산·경남은 2.2%포인트 하락한 52.5%, 대구·경북은 1.0%포인트 내린 45.8%였다. 대전·세종·충청은 3.2%포인트 오른 62.3%, 광주·전라는 2.1%포인트 오른 79.8%다.

연령대별로는 40대(70.4%)가 가장 큰 폭(4.6%포인트)의 하락세를 보였다. 50대(68.6%), 60대(58.8%), 70대 이상(51.5%)도 전주 대비 하락했다. 20대(40.3%)는 4.8%포인트, 30대(47.5%)는 0.2%포인트 각각 상승했다.

이념 성향별로는 중도층 지지도가 전주 대비 4.5%포인트 오른 61.6%로 나타났다. 진보층은 3.2%포인트 떨어진 82.1%, 보수층은 2.3%포인트 내린 28.9%를 기록했다.

지난달 26∼27일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당은 47.1%, 국민의힘은 33.8%의 지지율을 기록했다. 민주당은 전주 대비 1.5%포인트 떨어진 반면 국민의힘은 1.2%포인트 올랐다.

리얼미터는 민주당 지지도 하락 요인에 대해 "사법개혁(안) 강행 처리로 인한 독주 프레임 논란, 광주·전남 우선 행정통합으로 촉발된 충남·대전·영남 지역 소외감, 부동산 가격 하락 전환에 따른 수도권·고령층 이탈이 복합적으로 작용한 것으로 보인다"고 분석했다.

국민의힘에 대해선 "필리버스터 대여 투쟁으로 보수층이 결집한 것과 함께 충남·대전, 대구·경북 통합 제외 논란을 졸속 통합 반대 공세로 활용하는 등 소외 지역 반발 심리를 공략하면서 지지율이 반등한 것으로 풀이된다"고 봤다.





AD

조국혁신당은 3.3%, 개혁신당은 2.2%, 진보당은 1.1%로 각각 집계됐다. 무당층은 10.0%였다. 두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>