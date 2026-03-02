본문 바로가기
반려동물 축제 '대구 펫쇼' 막올라…2만1000명 관람 예상

영남취재본부 구대선기자

입력2026.03.02 09:28

기업체 163곳 참여 행사 다채
대구 30만가구 반려동물 양육

오는 6일부터 8일까지 사흘간 엑스코(EXCO) 동관 전시장에서 대구경북 최대 규모의 반려동물 문화산업전인 '제23회 대구 펫쇼'가 개최된다.


대구시가 후원하고 ㈜엑스코와 ㈜메쎄이상이 주관하는 이번 행사는 역대 최대 규모인 163개사 500부스가 참여한다. 최신 반려동물 산업 트렌드를 한눈에 확인할 수 있는 전시행사와 더불어, 약 2만1000명의 참관객이 함께 즐길 수 있는 다채로운 참여형 프로그램이 대거 포진했다.

반려동물 축제 '대구 펫쇼' 막올라…2만1000명 관람 예상 지난해 엑스코에서 열린 대구펫쇼 전경
이번 펫쇼에서 가장 눈길을 끄는 것은 (사)한국애견연맹과 함께하는 수준높은 부대행사다. 세계적인 심사위원들이 견종별 혈통을 심사하는 '대구 FCI 국제 도그쇼'와 전국 애견 미용사들이 실력을 겨루는 '위그 미용대회'가 열려 참관객들에게 화려한 볼거리를 선사한다.


전문가들의 세심한 조언을 얻을 기회도 준비했다. 대구수의사회는 7일과 8일 양일간 현장에서 반려동물 건강 및 영양상담 부스를 운영하며, 평소 반려동물의 건강 상태로 고민하던 반려인들에게 개별 맞춤 솔루션을 제공할 예정이다.


대구보건고등학교 반려동물케어과 학생들과 함께하는 '플레이그라운드'에서는 허들, 터널 등 다양한 어질리티(장애물 달리기) 시설을 갖춰 반려견들이 마음껏 뛰어놀 수 있는 공간을 제공한다. 전문가와 훈련견이 선보이는 역동적인 '어질리티 시범쇼'도 관람할 수 있다.


전시장 내부에서는 반려동물의 삶의 질을 높여줄 산업전이 펼쳐진다. 반려동물 연관기업 163개사가 참여해 사료, 간식, 영양제, 장난감, 의류 등 다양한 제품을 전시·판매한다.


오감을 만족시킬 체험 프로그램도 다채롭다. 반려동물의 정서적 안정과 웰빙을 위한 바디 티슈·아로마 미스트 클래스를 비롯해 수제 펫푸드 만들기 등 사전 예약제로 운영되는 체험 과정이 관람객을 맞이한다. 진행 일자와 참가비 등 자세한 사항은 대구펫쇼 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.


참관객의 재미를 더할 이벤트도 풍성하다. 사료와 용품을 직접 뽑는 '레트로 뽑기'와 '즉석 행운복권', 고양이 집사들을 위한 '행운의 냥뽑기' 등이 준비돼 있으며, 공식 SNS 채널을 팔로우한 방문객에게는 선착순으로 사료 샘플을 증정하는 등 현장 이벤트가 상시 진행된다.


아울러 대구시수의사회와 반려동물 관련학과를 개설한 지역 대학들도 참여해 펫티켓 홍보와 다양한 체험 프로그램을 진행하고, 학부모와 학생들을 위한 진로 상담도 병행한다.


대구시는 현재 약 30만 가구가 반려동물을 양육하는 도시로, 반려동물을 가족 구성원으로 인식하는 '펫 휴머니제이션(Pet Humanization)' 문화가 빠르게 확산되고 있다.


이번 '대구 펫쇼'는 단순 전시회를 넘어, 반려동물과 보호자가 교감하고 올바른 양육 문화를 배우는 종합 축제가 될 전망이다. 행사장 안팎에는 '펫티켓 체험존'을 조성해 공공장소에서의 배변 관리와 이동 요령 등을 안내하며 책임 있는 반려문화 정착을 도모할 방침이다.


특히 농림축산식품부 '동물사랑배움터' 부스에서는 영상을 통해 반려동물 입양 전 교육을 진행하고, 교육 수료자에게 대구광역시 명의의 수료증을 발급할 예정이다.


박기환 대구시 경제국장은 "대구 펫쇼는 급성장하는 반려동물 산업과 성숙한 반려문화를 함께 이끌어가는 대표 행사"라며 "펫 휴머니제이션 시대에 걸맞은 책임있는 양육문화 확산과 산업 경쟁력 강화를 통해 대구가 반려동물 문화산업의 중심 도시로 도약할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.


한편, 행사의 현장 입장료는 8000원이며, 사전 등록 시 5000원에 관람할 수 있다. 동물사랑배움터에서 '반려동물 입양 전 교육'을 수료한 후 수료증을 제출하면 무료 입장이 가능하다. 반려동물과 동반 입장 시에는 사고 예방을 위해 이동장이나 목줄을 반드시 착용해야 한다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

