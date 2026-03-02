"삼일절 도심 집회 안전하게 마무리"…기동대 배치 50%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'집회 관리 Re-디자인' 첫 적용 대규모 사례

주최 측 질서유지인 늘리고 경찰 배치 줄여

경찰이 3·1절 연휴 기간 서울 도심에서 개최된 대규모 집회·시위를 큰 마찰 없이 마무리했다.

지난달 28일 서울 종로구 옛 주한 일본대사관 인근 '평화의 소녀상' 앞에서 '3·1혁명 107주년, 한일 역사정의와 평화를 위한 시민선언'이 열리고 있다. 연합뉴스

AD

서울경찰청은 지난달 28일부터 이틀간 집회·시위를 안전하게 마무리됐다고 2일 밝혔다. 지난달 28일 3·1절 관련 집회·시위에는 기동대 39개 부대, 2400여명을 투입했다. '집회·시위 관리 Re-디자인(재설계)'에 따라 대규모 집회·시위를 관리한 첫 사례로, 전년 대비 투입 인원을 약 50% 줄였다. 불법 예방 차원에서 기동대를 대대적으로 배치하던 관행에서 벗어난 것이다.

경찰은 주최 측과 사전 협의해 확보한 자체 질서유지인을 통해 자율적으로 질서를 유지하도록 하면서 최소 인원의 경찰만 대동했다. 이번 연휴 기간 무단으로 차로를 점거하거나 폭력 행위가 발생하는 일은 없었다. 소음 기준을 위반한 2건에 대해서는 사법 처리를 검토하고 있다.

지난달 28일 서울 집회·시위에서 주최 측의 질서유지인은 단체별로 10~300여명씩 약 480명이 배치됐다. 경찰은 시위대와 소통하면서 갈등을 해소하는 '대화경찰'을 127명 배치했다.

경찰은 이번 집회·시위 관리 사례를 보완해 '집회·시위 관리 Re-디자인' 정책을 안착할 계획이다. 기동대 운용 효율화로 확보된 경력은 민생치안 분야에 적극 활용할 방침이다.





AD

박정보 서울경찰청장은 "성숙한 시민의식을 바탕으로 안전한 집회가 열리도록 협조해준 시민들께 감사하다"며 "선진적이고 평화로운 집회 문화가 정착되길 기대한다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>