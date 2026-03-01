개혁신당 "진짜 문제는 장동혁 대표…부정선거 증거 없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"끝장토론 결론 명확…음모론은 불신을 먹고 자라"

장 대표 "당 차원의 TF 꾸리고 철저한 감시"

개혁신당이 부정선거 의혹을 둘러싼 논란과 관련해 국민의힘 장동혁 대표를 정면으로 비판했다. 이준석 개혁신당 대표와 유튜버 전한길(본명 전유관)씨의 '끝장토론' 이후 장 대표가 선거 감시 태스크포스(TF) 구성을 예고한 데 대해 "진짜 문제는 장 대표"라고 지적했다.

이동훈 개혁신당 수석대변인은 1일 논평을 내고 "(지난달) 27일 토론회는 끝났다. 결론도 명확했다. 부정선거 음모론은 증거가 없다"며 "음모론은 의혹을 부풀리고 망상을 덧칠하고 불신을 먹고 자랄 뿐"이라고 밝혔다.

이준석 개혁신당 대표(왼쪽)와 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)이 27일 부정선거를 주제로 유튜브 채널 '펜앤마이크TV'를 통해 생중계 무제한 토론을 하고 있다. 펜앤마이크TV 유튜브 캡쳐 연합뉴스

그는 "(장 대표는) 토론의 결론은 외면한 채 '국민적 관심'을 말한다. '진위를 떠나' 선거 제도를 손보자고 한다"며 "증거도 없이 제도를 흔들겠다는 발상, 음모론이 만든 불신을 정치적 연료로 쓰겠다는 계산"이라고 비판했다. 그러면서 "윤석열 수호에 이어 부정선거 망상까지 감싸 안는다"며 "윤석열 정치가 남긴 상처는 아직 아물지도 않았다. 그런데 또다시 음모론에 기대어 연명하려는가"라고 덧붙였다.

전날 장 대표는 부정선거를 주제로 이 대표와 전씨가 온라인 매체 펜앤마이크 주관으로 지난달 27일 진행한 '끝장토론'이 하루 만에 누적 시청자 수 500만명을 넘어서자 "공정한 선거 시스템에 대한 높은 관심을 보여주는 것"이라고 페이스북에 적었다.





또 "국민들은 부정선거 진위를 떠나 외국인 투표권 부여나 사전투표 관리 부실 등 문제점들을 바로잡아야 한다고 생각하고 있다"며 "국민의힘은 선거 시스템 개편에 대해 본격적인 논의에 착수하고 이번 지방선거에서 철저한 선거 감시가 이루어질 수 있도록 당 차원의 TF를 구성하겠다"고 했다.





