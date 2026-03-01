3월3일은 '삼겹살데이'…전국 대형마트·하나로마트·온라인몰서 최대 50% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월3일 '삼겹살데이'를 맞아 전국 대형마트와 하나로마트, 온라인몰에서 한돈 할인 행사가 진행된다.

농림축산식품부 오는 3일 삼겹살데이를 앞두고 먹거리 물가안정을 위해 3월 한돈 할인 지원을 추진한다고 1일 밝혔다.

한돈자조금을 활용해 대표 부위인 삼겹살, 목살에 대해 3월 1일부터 전국 9개 대형마트, 1000개 지점 및 농협 하나로마트와 온라인몰 등에서 최대 50% 수준의 할인 판매를 실시한다.

청주 서문시장에서는 삼겹살데이를 맞아 2일부터 3일까지 한돈 삼겹살과 목살 1+1꾸러미(2㎏)를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다.

전국 516개소 한돈인증 음식점과 정육점에서는 3월 3일부터 22일까지 한돈메뉴 최대 5000원 또는 한돈 100g당 최대 500원 할인 판매를 실시한다.

또 농협유통·하나로유통 판매장에서는 오는 3일까지 행사카드(NH·국민·삼성·롯데·우리·전북은행·카카오페이·네이버페이·토스·페이코)로 결제 시 한돈 삼겹살(100g 기준)을 1290원에 구매할 수 있다.

오프라인 행사와 함께 온라인 할인 행사도 진행된다. 한돈 공식 온라인몰 '한돈몰'에서는 3월 3일부터 17일까지 삼겹살과 목살 등 최대 50% 할인기획전을 운영하고, '농협라이블리'에서도 3월 3일 삼겹살(100g 기준)을 1990원에 구매할 수 있다.

농식품부는 현재 전년보다 증가한 아프리카돼지열병(ASF)의 영향으로 도매가격이 일시적 상승한 상황이지만, 현재 돼지 살처분 마릿수는 사육마릿수 대비 1% 수준으로 삼겹살데이 이후 수급 및 가격은 안정세를 보일것으로 전망했다. 농식품부는 3월 이후에도 축산물 수급안정을 위해 한우·한돈 할인행사를 추진하고, 닭고기, 계란에 대해 성수기(5~8월) 대비 선제적 수급안정을 위한 신선란, 육용종란 수입 등을 추진할 예정이다.





이재식 농식품부 축산정책관은 "이번 삼겹살데이 맞이 3월 돼지고기 할인 지원을 통해 소비자들의 밥상 물가 부담을 줄이는 데에 조금이나마 도움이 되기를 바란다"며 "가축 전염병 확산에 국민들께서 축산물 수급에 불안해하시지 않도록 다양한 수단을 활용해 수급 안정에 최선을 다하겠다"고 말했다.





