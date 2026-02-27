'李대통령 멘토' 이한주 NRC 이사장, 재산 76억 신고…부동산만 60억

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이한주 경제인문사회연구회(NRC) 이사장이 약 76억원의 재산을 신고했다. 이 중 약 60억원이 아파트, 상가, 토지 등 부동산 재산으로 나타났다. 이 이사장은 이재명 대통령의 '경제 멘토'로 알려진 인물로, 이재명정부 출범 당시 국정기획위원장을 맡아 새정부 정책 밑그림을 그렸다.

이재명 대통령이 4일 용산 대통령실에서 이한주 국정기획위원장(현 경제인문사회연구회 이사장)에게 임명장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 2025.7.4 연합뉴스

정부공직자윤리위원회는 27일 이 이사장을 비롯해 지난해 11월2일부터 12월1일까지 취임, 승진, 퇴임 등의 신분 변동이 있는 고위공직자 120명의 재산을 공개했다.

이번 공개대상 현직자 가운데 재산이 가장 많은 인사는 이 이사장으로, 총 75억7852만원의 재산을 신고했다. 본인 명의 서울 강남구 청담동 소재 아파트 분양권 23억1400만원을 비롯해 배우자 명의 경기 성남시 분당구 이매동 소재 아파트 임차권(11억5000만원), 서울 종로구 창신동 소재 상가(7억원) 등 총 55억1854만원의 건물을 보유했다. 또 본인과 배우자 명의의 경기 양평군 용문면 소재 토지, 차남 명의 경기도 남양주시 오남읍 소재 도로 등 5억316만원의 토지도 신고했다. 예금은 16억6002만원을 신고했다.

최영찬 법제처 차장은 총 54억7116만원을 신고해 이 이사장 다음으로 재산이 많았다. 최 차장 부부 명의의 서울 서초구 반포동 소재 아파트 22억8700만원을 비롯해 배우자 소유 서울 강남구 대치동 소재 건물 10억7565만원 등 총 36억8095만원의 건물을 보유했다고 신고했다. 예금은 8억3073만원, 증권 7억7395만원 등을 신고했다.

현수엽 보건복지부 대변인은 본인 명의 세종시 나성동 소재 아파트와 부부 명의 서초구 다세대주택 등 15억587만원 건물, 약 13억원 예금, 배우자의 약 6억7400만원 증권 등 총 42억2351만원을 신고했다.

이밖에 이용철 방위사업청장 약 38억5300만원, 박수근 중앙노동위원장이 약 9억원의 재산을 신고했다.

견종호 외교부 기후변화대사는 총 32억8397만원, 임상우 공공외교대사는 17억6715만원의 재산을 각각 신고했다. 임 대사의 경우 배우자와 함께 서울 강남구 대치동 소재 아파트(16억8000만원), 마포구 아현동 소재 아파트 임차권 13억원 등을 보유했다. 박종한 경제외교조정관은 부부 명의 서울 용산구 이촌동 소재 아파트 18억8400만원을 포함해 총 27억2356만원의 재산을 신고했다. 박일 외교부 대변인은 부부 명의 서울 종로구 평창동 소재 아파트 14억원 등 총 21억9007만원의 재산을 신고했다.

한편 퇴직자 가운데는 노도영 전 기초과학연구원 원장이 총 170억8386만원의 재산을 신고해 가장 많았다. 그는 부부 명의 서울 성동구 아파트를 비롯해 총 27억6469만원의 건물을 신고했다. 광주시 소재 대지 등 총 12억9510만원의 토지도 보유하고 있었다. 예금은 69억2859만원, 증권 51억9734만원 등을 신고했다.





이어 김동섭 전 한국석유공사 사장이 직전 신고보다 약 6억2400만원 늘어난 약 97억7300만원, 김기환 전 한국국제교류재단 이사장이 약 19억7900만원이 늘어난 약 67억1500만원을 각각 신고했다. 김 전 이사장은 재산 증가 배경에 대해 주식 가격 상승 및 주식 상속이라고 설명했다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

