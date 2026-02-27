코스피, 6300→6200대로 하락

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 '6천피'를 유지하며 하락하고 있다. 코스닥은 하락 출발했다 소폭 상승하는 등 변동성이 나타나고 있다.

코스피 지수가 장초반 사상 처음으로 6천선을 돌파한 25일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 지수가 표시돼 있다. 이날 20만원을 돌파한 삼성전자와 100만원을 돌파한 SK하이닉스 주가도 상승세를 나타내며 거래를 시작했다. 2026.2.25 강진형 기자

27일 오전 9시 15분 기준 코스피는 전 거래일 대비 33.33포인트(0.53%) 내린 6273.94에 거래되고 있다.

투자 주체별로 외국인의 순매도세가 강했다. 외국인은 1조5194억원을 순매도한 반면 기관과 개인은 각각 3334억원, 1152어원 순매수했다.

업종별로는 하락한 곳이 더 많다. 전기 가스(-3.90%), 통신(-1.91%), 유통(-1.79%), 보험(-1.71%), 종이 목재(-1.64%), 금융(-1.45%), 증권(-1.44%), 제약(-0.84%), 의료 정밀기기(-0.68%), 음식료 담배(-0.57%) 등의 주가가 떨어지고 있다. 기계 장비(+4.27%), 건설(+1.65%), IT 서비스(+0.49%), 일반서비스(0.32%) 등은 상승세다.

시가총액 상위 20개 종목별로 주가가 내린 곳이 더 많다. 현대모비스(-4.35%), KB금융(-2.84%), 신한지주(-2.60%), 기아(-2.18%), 삼성생명(-2.09%), 삼성물산(-2.08%), SK하이닉스(-1.64%), SK스퀘어(-1.03%), 미래에셋증권(-0.95%) 등 14곳의 주가가 하락했다. 반면 두산에너빌리티(+4.91%), 한화에어로스페이스(+2.18%), 한화오션(+1.07%), HD현대중공업(+0.84%), LG에너지솔루션(+0.70%), 삼성전자(+0.11%) 등 6개 종목은 올랐다.

코스닥은 전일 대비 1.33포인트(0.11%) 오른 1189.48을 기록했다.

투자 주체별로는 외국인과 개인이 각각 70억원, 7억원 순매수하며 소폭 상승세를 이끌었다. 이와 달리 기관은 7억원 순매도했다.

업종별로는 떨어진 곳이 더 많았다. 기타 제조(-1.21%), 종이 목재(-1.15%), 유통(-1.04%), 화학(-0.91%), 통신(-0.69%), IT 서비스(-0.67%), 음식료 담배(-0.64%), 오락 문화(-0.57%) 등이 하락세다. 반면 섬유 의류(+2.25%), 제약(+1.32%), 일반서비스(+0.77%), 건설(+0.43%) 등은 상승세다.





시가총액 상위 20개 종목별로는 내린 곳 11곳, 오른 곳 9곳으로 혼조세다. 케어젠(-3.72%), HLB(-1.73%), 펩트론(-1.40%), 코오롱티슈진(-1.05%), 알테오젠(-0.74%), ISC(-0.67%), 클래시스(-0.51%), 등은 하락했다. 이와 달리 삼천당제약(+10.83%), 보로노이(+5.42%), 리가켐바이오(+0.85%), 메지온(+0.53%), 디앤디파마텍(+0.45%) 등은 상승했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

