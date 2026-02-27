[MWC26]KT,GSMA와 공동 백서 발간…AI 네이티브 네트워크 소개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI가 네트워크 상태 판단…최적화 작업 수행

KT는 세계이동통신협회(GSMA)와 세계 최대 모바일 전시회 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 '5G 지능형 패킷 코어(Intelligent Packet Core-Phase2: How The Intelligent Packet Core Drives 5G/5G-A Monetization)' 백서를 공동 발간한다고 27일 밝혔다.

5G 지능형 패킷 코어는 기존 통신 기술에 인공지능(AI) 기술을 접목해 트래픽을 처리하는 기술이다. KT는 이를 통해 AI 네이티브 네트워크를 소개할 방침이다. AI 네이티브 네트워크는 AI가 네트워크 상태를 판단하고 최적화 작업을 자동으로 수행하는 기술이다.

KT가 세계이동통신협회(GSMA)와 세계 최대 모바일 전시회 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 '5G 지능형 패킷 코어(Intelligent Packet CorePhase2: How The Intelligent Packet Core Drives 5G/5G-A Monetization)' 백서를 공동 발간한다고 27일 밝혔다. 백서의 표지. KT 제공

구체적으로 네트워크와 AI를 구조적으로 결합한 AI-RAN(AI-Radio Access Network)과 AI-코어가 핵심 축이다. KT는 AI 네이티브 네트워크를 통해 차세대 통신 인프라를 고도화하고 지능형 네트워크 구현을 기대하고 있다.

AI-RAN은 통신 트래픽 처리와 AI 작업 과정을 단일 인프라에서 통합 운영하는 구조가 특징이다. 기존 통신망에서는 네트워크 장비, 서버, AI 연산 장비가 개별적으로 운영됐지만, AI-RAN 기반 구조에서는 그래픽처리장치(GPU)와 중앙처리장치(CPU) 등 컴퓨팅 자원을 하나의 풀 형태로 통합 관리할 수 있다.

이를 통해 서비스 요구와 트래픽 상황에 따라 자원을 배분하고 네트워크 최적화와 학습 등을 포함한 AI 작업을 동시에 수행할 수 있다. KT는 이 같은 구조를 통해 무선망 전반의 자원 활용 효율을 높인다는 목표다.

또 다른 축인 AI 코어는 코어 네트워크 전반에 AI와 머신러닝 기술을 적용해 데이터 분석과 운영 자동화를 강화하는 것이 핵심이다. KT는 통화 품질 이슈에 대한 AI 기반 원인 분석과 네트워크 점검, 소프트웨어 업그레이드 자동화 등을 통해 장애에 대응하고 운영 효율을 높이고 있다.

올해 '5G 지능형 패킷 코어' 백서는 MWC26 기간 중 GSMA 홈페이지에 공개될 예정이다.

이종식 KT 미래네트워크연구소장(전무)은 "AI-RAN과 AI 코어를 중심으로 한 AI 네이티브 네트워크는 기존 통신망의 한계를 넘어서는 새로운 전환점"이라며 "네트워크와 AI가 유기적으로 결합된 차세대 인프라를 통해 6G를 선도하겠다"고 밝혔다.





한편, KT는 GSMA에 국내 통신사 중 유일하게 이사회 멤버로 참여하고 있다. 다음 달 2일 스페인 바르셀로나에서 개막하는 MWC26도 참가해 다양한 차세대 네트워크 기술 등을 소개할 예정이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

