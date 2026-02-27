기정원, 日 바이오 기업들과 공동 신약개발 업무협약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

아스텔라스 제약·오노약품공업·마루호

에코브릿지 사업 일환

중소기업기술정보진흥원(기정원)은 일본 도쿄 안다즈 호텔에서 일본 대표 글로벌 제약기업인 아스텔라스 제약, 오노약품공업, 마루호와 공동 연구개발 및 사업화 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

26일 일본 도쿄 안다즈 호텔에서 열린 ‘한-일 제약바이오 글로벌 R&D MOU 체결식’에서 기정원 김영신 원장(왼쪽)과 아스텔라스 후지타 슈에이 부사장이 기념촬영을 하고 있다. 기정원

아스텔라스 제약은 2005년 야마노우치제약과 후지사와제약의 합병으로 출범한 글로벌 제약기업으로, 전립선암 치료제 엑스탄디(XTANDI), 요로상피암 치료제 파드셉(PADCEV) 등 다수의 블록버스터 신약을 보유하고 있다. 특히 오픈이노베이션 허브인 사쿠랩(SakuLab)을 운영하며 외부 바이오텍과의 공동 연구를 적극 추진하는 개방형 연구 중심 기업으로 평가받고 있다.

오노약품공업은 1717년 설립된 제약기업으로, 면역항암제 개발을 통해 글로벌 항암 치료 패러다임을 선도해 온 기업이다. 최근에는 국내 바이오텍인 리가켐바이오, 넥스아이의 기술을 이전받아 후속 연구를 진행하는 등 한국 기업과의 협력도 확대하고 있다.

마루호는 일본을 대표하는 피부과 전문 제약기업으로, 피부질환 및 면역질환 치료제 개발에 특화돼 있다. 최근 한국의 지아이이노베이션으로부터 알레르기 치료제 후보물질 등을 이전받아 후속 연구를 진행하는 등 한국 바이오텍과의 전략적 협력을 강화하고 있다.

이번 협약은 올해 중소벤처기업부가 추진하는 글로벌협력형 R&D인 에코브릿지 사업의 일환으로 국내 제약바이오 중소기업의 신약 개발 역량 고도화와 글로벌 사업화 협력 확대를 목적으로 추진됐다.

중기부는 2023년 11월 일본 쇼난아이파크와의 업무협력을 체결한 이후, 매년 한·일 바이오 협력을 지속해서 추진해 왔다. 이러한 과정에서 양국 기업의 공동 연구 수요와 기술적 상호보완 가능성이 확인됨에 따라, 이번 글로벌 제약 3사와의 협력으로 구체화하게 됐다.

기정원은 이번 일본 글로벌 제약 3사와의 협력을 계기로 국내 제약바이오 중소기업이 ▲공동 R&D ▲기술이전 ▲후속 공동임상 등을 통해 글로벌 신약 개발 생태계에 본격적으로 진입할 수 있도록 지원할 계획이다.

기정원은 이번 협약으로 기술이전 등 조기 사업화 성과가 창출되고, 일본 및 글로벌 시장 진출에 필요한 현지 네트워크와 규제 대응 역량이 강화되는 한편, 한·일 제약바이오 산업 간 지속가능한 오픈이노베이션 협력 기반을 구축하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





김영신 원장은 "이번 협약은 일본을 대표하는 연구 중심 제약기업과의 전략적 협력 기반을 구축했다는 점에서 의미가 크다"며 "국내 제약바이오 중소기업이 글로벌 오픈이노베이션 생태계에 본격적으로 진입하고, 공동 R&D를 통해 세계시장에 도전할 수 있도록 정책적 지원을 강화하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

