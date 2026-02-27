'반값 여행'으로 지역 활력…인구감소지역 여행비 절반 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부, 반값 여행 '지역사랑 휴가지원' 첫 시행

평창·강진 등 상반기 지자체 16곳 선정

정부가 농어촌 인구감소지역을 대상으로 여행 경비의 절반을 돌려주는 '지역사랑 휴가지원(반값 여행)' 시범사업을 4월부터 시행한다.

강원 영월 선암마을 한반도지형.

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 농어촌 인구감소지역 여행 시 지출한 경비의 50%를 지역사랑 상품권으로 환급해주는 시범사업을 처음 추진한다고 27일 밝혔다. 사업 예산은 65억 원이다.

정부는 상반기 참여 지역으로 16개 지자체를 선정했다. 선정 지역은 강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도, 경북 영양, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해 등이다. 하반기에는 4개 지자체를 추가로 선정할 예정이다.

이번 사업은 농어촌 인구감소지역의 관광 활성화를 통해 지역 소멸에 대응하기 위한 제도로, 여행 경비의 50%를 모바일 지역사랑 상품권으로 환급한다. 개인당 최대 환급액은 10만 원이며, 2인 이상 단체 여행의 경우 최대 20만 원까지 받을 수 있다.

참여를 원하는 만 18세 이상 국민은 사전에 해당 지역 여행 계획을 신청해 지자체 승인을 받아야 한다. 이후 실제 여행을 진행하고 여행 경비 지출 증빙자료를 제출하면, 지자체 확인을 거쳐 환급이 이뤄진다. 환급받은 지역사랑 상품권은 올해 안에 해당 지역 가맹점이나 지역 특산물 온라인 쇼핑몰 등에서 사용할 수 있다.

정부와 관광공사는 지난 1월부터 전국 84개 농어촌 인구감소지역을 대상으로 공모를 진행했으며, 평가를 거쳐 최종 16개 지역을 선정했다. 선정된 지자체는 사전 준비를 거쳐 4월부터 6월 말까지 국민의 반값 여행을 본격 지원할 계획이다.

지역별 신청 시기와 증빙 방식, 상품권 사용 방법 등 세부 사항은 지역마다 다르며, 4월 본격 시행 전 대한민국 구석구석을 통해 신청 가능 지역과 지역별 안내 내용을 확인해야 한다.

정부는 올해 시범사업 결과를 종합적으로 검토한 뒤, 내년부터 대상 지역을 점진적으로 확대하는 방안을 추진할 방침이다.





최휘영 문화체육관광부 장관은 "이번 시범사업이 인구감소로 어려움을 겪는 지역에 새로운 활력을 불어넣고, 국민에게 알뜰하고 즐거운 국내 여행의 기회를 제공하는 성공 모델로 자리 잡도록 지자체와 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

