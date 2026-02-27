다이슨코리아, 봄·여름 한정 '세라믹 아프리콧 & 토파즈' 에디션 선봬

부드러운 살구 톤과 따뜻한 주황색 계열

다이슨 주요 헤어케어 기기 5종에 적용

다이슨코리아가 봄·여름 시즌을 맞아 주요 헤어 케어 제품으로 구성된 '세라믹 아프리콧 & 토파즈' 한정판 기프트 에디션 5종을 출시했다고 27일 밝혔다.

다이슨코리아가 27일 '세라믹 아프리콧 & 토파즈' 한정판 기프트 에디션 5종을 출시했다. 다이슨코리아

다이슨은 제품 색상과 마감재에 대한 지속적인 연구를 통해 독창적인 컬러를 반영한 기프트 에디션을 주기적으로 선보이고 있다. 올해는 봄을 맞아 부드러운 살구 톤과 따뜻한 주황색 계열을 띠는 제품을 출시했다.

이번 세라믹 아프리콧 & 토파즈 색상은 봄 햇살의 편안함과 피부에 닿는 따뜻함 등 다양한 감각적 요소를 분석해 탄생했다. 아멜리아 에이어스트 다이슨 CMF 디자인 매니저는 "일출부터 정오, 일몰까지 가시광선 중 고파장 영역에서 발견되는 색감을 구현했다"며 "따뜻한 살구, 선명한 주황, 경쾌한 핑크 톤으로 구성된 컬러 팔레트는 태양이 지닌 에너지를 표현한다"고 말했다.

세라믹 아프리콧 & 토파즈 에디션은 ▲다이슨 에어랩 코안다2x™ 멀티 스타일러 앤 드라이어 ▲다이슨 에어랩 i.d™ 멀티 스타일러 앤 드라이어 ▲다이슨 슈퍼소닉 뉴럴 헤어드라이어 ▲다이슨 슈퍼소닉 r 헤어드라이어 ▲다이슨 에어스트레이트 스트레이트너 등 다이슨의 주요 헤어 케어 기기 5종으로 만나볼 수 있다.





제품은 다이슨 공식 홈페이지, 다이슨 스토어 및 주요 온·오프라인 채널을 통해 구매할 수 있다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

