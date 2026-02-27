키움증권, 'RIA 계좌' 사전 알림 신청 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

키움증권은 비대면계좌 보유고객 대상으로 국내시장 복귀 계좌 'RIA(국내시장 복귀계좌)' 사전 알림 신청 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

AD

이번 이벤트는 이날부터 계좌 출시일 전일까지 진행한다. 키움증권 모바일 홈페이지, 모바일앱 '영웅문S#'을 통해 'RIA 오픈 사전 알림' 서비스를 신청 후 마케팅 수신 동의 시 선착순 10만명에게 네이버페이 3천원을 지급한다. 비대면계좌 보유고객 대상으로 진행하며 이벤트 신청 및 리워드 지급일까지 마케팅 수신 동의는 필수다.

RIA란 해외주식을 매도해 국내주식 및 국내주식형 펀드에 장기 투자할 경우 한시적으로 해외주식 양도세 세제 혜택을 부여하는 계좌다. 개인당 해외주식 매도금액 5천만원 한도 내에서 양도소득세 감면 혜택을 받을 수 있다.





AD

이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 모바일 홈페이지 및 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>