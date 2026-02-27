[오늘의신상]'둔쫀쿠 소주' 나왔다…하이트진로 한정 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두쫀쿠 초콜릿과 피스타치오 향미 구현

3월부터 전국 대학가·중심 상권,마트 판매

하이트진로는 디저트 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'의 향미를 구현한 한정판 소주 '두쫀쿠향에이슬'을 출시한다고 27일 밝혔다. 최근 소셜네트워크서비스(SNS)를 중심으로 확산한 두쫀쿠 열풍을 주류 카테고리로 확장한 첫 사례다.

신제품은 초콜릿과 피스타치오의 달콤하고 고소한 풍미를 조화롭게 담아낸 것이 특징이다. 회사는 기존 과일향 중심의 플레이버 소주와 달리 디저트 특유의 진한 향미를 전면에 내세웠다. 알코올 도수는 12도, 360㎖ 병 제품으로 출시된다.

패키지도 '디저트 감성'을 강조했다. 초콜릿을 연상시키는 브라운 컬러와 피스타치오의 그린 톤을 조합해 시각적 재미를 더했다. 단순 음용을 넘어 '사진 찍기 좋은 술'이라는 소비 트렌드까지 겨냥한 전략으로 풀이된다.

출시는 다음달 3일부터다. 대학교 신학기 시즌에 맞춰 전국 대학가와 중심 상권, 대형마트 등에서 한정 수량으로 판매한다. 신학기 모임 수요가 늘어나는 시점에 맞춘 타이밍 마케팅이다.

하이트진로는 최근 '에이슬' 시리즈를 통해 협업·한정판 전략을 강화해왔다. 비타500에이슬, 메로나에이슬, 아이셔에이슬, 핵아이셔에이슬 등 이색 브랜드와의 컬래버 제품을 잇따라 선보이며 젊은 소비층의 호응을 얻었다.





하이트진로 마케팅실 관계자는 "소비자 니즈에 발맞춰 최신 디저트 트렌드를 적극 반영한 이번 한정판 신제품 두쫀쿠향에이슬과 함께 특별한 술자리와 재밌는 음용 경험을 즐길 수 있을 것"이라고 말했다.





