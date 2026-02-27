고성군, 접경지역 평화 안전 연석회의 참석…"무인기 침투 재발 방지" 촉구

평화 안전망 구축 방안 논의

강원 고성군은 지난 26일 개최된 접경지역 평화 안전 연석회의에 참석하여 접경지역 평화 안전망 구축 방안을 논의하였다,

고성군은 지난 26일 개최된 접경지역 평화 안전 연석회의에 참석하고 있다. 고성군 제공

이번 회의는 정동영 통일부 장관이 주재했으며, 설 연휴 기간 중 발표된 통일부 장관의 현안 입장 발표에 대한 후속 조치로 마련되었다.

정동영 통일부 장관은 지난 18일 입장 발표를 통해 지난해 9월부터 올해 1월까지 총 네 차례의 민간 무인기 대북 침투 사건이 발생했음을 밝히고, 이에 대한 대북 사과 입장 발표와 처벌 규정 강화, 재발 방지 대책 마련을 약속한 바 있다.

특히 대북전단 살포와 확성기 방송 등으로 인한 접경지역의 피해 문제 해결을 위해 앞장서 온 접경지역 시장·군수협의회의 노력에 대해 언급하며, 통일부와 협의회, 관련기관으로 구성된 '접경지역 평화안전 연석회의' 설치·운영을 약속하는 등 접경지역 지자체와의 협력 의지를 밝혔다.

이날 남북회담본부에서 열린 회의에서는 무인기 침투행위에 대한 '항공안전법'상 처벌 규정 강화와 '남북관계발전법' 내 금지 규정 명문화 방안이 논의됐다. 아울러 지방정부 차원에서 관련 조례를 제정하고, '재난 및 안전관리 기본법'에 따른 위험구역 내 금지행위에 무인기 침투행위를 추가하는 방안도 함께 검토하는 등 재발 방지를 위한 정부와 접경지역 지자체 간 협력 방안이 모색됐다.

고성군은 이날 「무인기 대북 침투 재발 방지 및 진상조사 철저 촉구 결의문」을 정동영 통일부 장관에게 전달하며 "접경지역 현안에 대해 중앙정부가 관심을 표한 것에 대해 환영한다"며 "접경지역 시장·군수 협의회 회장군으로서 중앙정부와 긴밀히 협력해 접경지역이 항구적인 평화지대로 자리매김할 수 있도록 앞장서겠다"고 밝혔다.





한편, 고성군은 통일부 소관 평화경제특구 지정신청을 추진 중으로, 2026년 최초 지정을 목표로 한 준비 과정에도 이번 논의가 긍정적인 시너지 효과를 낼 것으로 기대하고 있다.





