신한카드, 2억5000만달러 규모 해외 ABS 발행

신한카드는 2억5000만달러 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 27일 밝혔다.

이번 ABS는 소시에테제네랄 단독 투자로 금융시장 변동성 확대 속 대규모 유동성 확보에 성공했다.

ABS 기초자산은 신용카드 이용대금 채권으로 평균만기는 3년6개월이다. 신한카드는 조달한 자금을 기존 차입금 상환과 운영 자금으로 활용할 계획이다.

신한카드는 높은 대외 신인도와 우수한 자산 포트폴리오를 바탕으로 지난해 해외 신디케이티드론과 해외 ABS 발행을 통해 총 7억달러 규모를 성공적으로 조달한 바 있다.





신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행은 국내 채권시장 변동성이 확대되는 상황 속에서 해외조달을 통해 자금조달을 안정화했다는 점에서 큰 의의가 있다"며 "향후에도 지속적인 해외조달을 통해 조달 시장을 다변화하고 안정적인 유동성 확보를 통해 국내조달 의존도를 낮출 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.





