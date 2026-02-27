김경일 파주시장 “접경지역 주민 희생에 대한 확실한 보상 있어야”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시, ‘접경지역 평화안전 연석회의’ 참석

정부·접경지역 지자체 평화 안전망 구축 협력 강화

평화경제특구·안보 기본소득 등 접경지역 발전 방안 건의

경기 파주시는 지난 26일 '접경지역 평화안전 연석회의'에 참석해 정부와 접경지역 지자체 간 평화 안전망 구축 방안을 논의했다.

파주시, 통일부 주최 ‘접경지역 평화안전 연석회의’ 참석. 파주시 제공

통일부가 주최한 이번 회의는 지난 18일 무인기 침투 관련 입장 발표를 통해 접경지역 평화·안전 강화를 위한 연석회의 운영 계획을 밝힌 데 따른 후속 조치다. 회의에는 통일부를 비롯한 접경지역 시장·군수협의회, 행정안전부 및 국방부 관계자 등이 참석했으며, 접경지역의 특수성을 반영한 안전망 구축과 평화경제특구 추진 등 지속가능한 발전 방안을 중점적으로 논의했다.

김경일 파주시장은 "접경지역은 국가 안보의 최전선이자 평화의 출발점"이라며 "그간 각종 규제와 안보 상황 속에서 감내해 온 주민들의 희생과 노력에 대한 확실한 보상이 이루어져야 한다"고 말했다.

이어 "정부와의 협력을 통해 접경지역이 제약의 공간이 아닌 기회의 공간으로 전환될 수 있도록 실질적인 방안 마련이 시급하다"라고 강조했다.





파주시는 이번 연석회의를 기회 삼아 접경지역 주민의 삶의 질 향상과 지속가능발전을 위한 방안으로 ▲평화경제특구 지정 ▲민통선 북상을 통한 에너지 평화공존 협력 ▲파주-개성 국제마라톤 개최 ▲접경지역 안보 기본소득 도입 ▲미군 반환공여지 개발 ▲군사시설 규제 완화 등을 건의했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

