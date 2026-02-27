김경일 파주시장 “접경지역 주민 희생에 대한 확실한 보상 있어야”

파주시, ‘접경지역 평화안전 연석회의’ 참석
정부·접경지역 지자체 평화 안전망 구축 협력 강화
평화경제특구·안보 기본소득 등 접경지역 발전 방안 건의
경기 파주시는 지난 26일 '접경지역 평화안전 연석회의'에 참석해 정부와 접경지역 지자체 간 평화 안전망 구축 방안을 논의했다.
통일부가 주최한 이번 회의는 지난 18일 무인기 침투 관련 입장 발표를 통해 접경지역 평화·안전 강화를 위한 연석회의 운영 계획을 밝힌 데 따른 후속 조치다. 회의에는 통일부를 비롯한 접경지역 시장·군수협의회, 행정안전부 및 국방부 관계자 등이 참석했으며, 접경지역의 특수성을 반영한 안전망 구축과 평화경제특구 추진 등 지속가능한 발전 방안을 중점적으로 논의했다.
김경일 파주시장은 "접경지역은 국가 안보의 최전선이자 평화의 출발점"이라며 "그간 각종 규제와 안보 상황 속에서 감내해 온 주민들의 희생과 노력에 대한 확실한 보상이 이루어져야 한다"고 말했다.
이어 "정부와의 협력을 통해 접경지역이 제약의 공간이 아닌 기회의 공간으로 전환될 수 있도록 실질적인 방안 마련이 시급하다"라고 강조했다.
지금 뜨는 뉴스
파주시는 이번 연석회의를 기회 삼아 접경지역 주민의 삶의 질 향상과 지속가능발전을 위한 방안으로 ▲평화경제특구 지정 ▲민통선 북상을 통한 에너지 평화공존 협력 ▲파주-개성 국제마라톤 개최 ▲접경지역 안보 기본소득 도입 ▲미군 반환공여지 개발 ▲군사시설 규제 완화 등을 건의했다.
파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>