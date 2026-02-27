부산교통공사, ‘부산형 RISE 직업·평생교육 거점센터’ 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

덕천∼숙등 지하도상가에 B-Life Hub 조성… 도시철도 공간 혁신 확대

부산교통공사(사장 이병진)는 26일 덕천∼숙등 지하도상가 중앙홀에서 '부산형 RISE 직업·평생교육 거점센터(B-Life Hub)' 개소식을 개최했다.

부산교통공사, ‘부산형 RISE 직업·평생교육 거점센터’를 개소하고 있다. 부산교통공사 제공

AD

행사에는 이병진 사장을 비롯해 부산라이즈혁신원 이준현 원장, 부산시의회 건설교통위원회 김재운 위원장 등 관계자들이 참석했다.

RISE(Regional Innovation System & Education)는 대학이 지역 혁신의 중심이 되도록 지원해 지역과 대학이 처한 공동 위기를 극복하고 동반 성장을 도모하는 체계다.

오는 3월 숙등역 인근 지하상가에 문을 여는 B-Life Hub와 부산과학기술대학교 오픈캠퍼스는 시민 누구나 이용 가능한 열린 평생학습 공간이다. B-Life Hub에서는 생애 전 주기에 걸친 직업·평생학습 프로그램을 운영하고, 오픈캠퍼스에는 로스터리 카페와 플라워 스튜디오를 조성해 취·창업 특화 교육을 진행한다.

이번 사업은 지하도상가에 지역 수요 맞춤형 인재 양성 플랫폼을 유치해 유동 인구를 늘리고 상권을 활성화하기 위해 추진됐다. 도시철도라는 공공 인프라를 활용해 지역 대학과 함께 지역 발전을 모색하는 협력 모델이라는 점에서 의미를 더한다.

이병진 사장은 "B-Life Hub와 오픈캠퍼스가 부산지역 평생·직업교육의 거점으로 자리 잡길 바란다"며 "시민과 대학, 산업, 공공기관을 연결하는 지역 상생 플랫폼으로 성장하길 기대한다"고 말했다.

부산도시철도는 교통수단을 넘어 생활 플랫폼으로 확장되고 있다. 광안역과 범내골역에는 복합문화예술공간 '메트로 라운지'를 조성해 미디어아트 상영과 문화행사를 운영 중이다. 동래역과 광안역에는 디지털국가자격시험센터를 개소해 수험생 편의를 높였다. 또 무인 대출·반납이 가능한 스마트도서관을 10곳으로 확대해 독서문화 활성화에도 기여하고 있다.





AD

올해는 사상역 연결통로에 치유형 미디어월 '라이트 캔버스'를 설치해 장거리 이동객의 심리 안정과 휴식을 돕는 공간으로 조성할 계획이다. 공사는 앞으로도 도시철도 공간의 공공 활용 가치를 높여 시민이 체감할 수 있는 공간 혁신을 이어간다는 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>