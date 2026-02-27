경기보건환경硏, 정월대보름 다소비 농산물 잔류농약 '안전'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도보건환경연구원이 정월대보름을 맞아 지난 1월26일부터 2월13일까지 다소비 농산물을 대상으로 잔류농약 검사를 실시한 결과, 모든 제품이 허용 기준치 이내로 확인됐다고 27일 밝혔다.

검사 대상은 ▲오곡밥 재료인 기장·수수·조·찹쌀·콩·팥 등 40건 ▲나물 재료인 가지·고사리·도라지·무·취나물·호박 등 52건 ▲부럼류인 땅콩·밤·은행·잣·호두 등 21건이다.

도 보건환경연구원은 이들 농산물을 대상으로 475종의 농약 성분을 분석한 결과 전 항목이 기준치 이내로 나타났다. 일부 품목에서 아세타미프리드, 아족시스트로빈, 디페노코나졸 등 농약 성분이 검출됐으나 모두 잔류허용기준 이내로 확인됐다.





도영숙 도 보건환경연구원 농수산물검사부장은 "농산물안심지킴이 사업을 통해 시기별·테마별 다소비 농산물 검사를 실시하고, 결과를 투명하게 공개해 도민이 안심할 수 있는 먹거리 환경을 조성하겠다"고 말했다.





