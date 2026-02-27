문체부, 2026 문화도시 국제콘퍼런스…지속성장 방안 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화체육관광부가 지역문화진흥원과 함께 27일 용산 드래곤시티에서 '초광역 협력시대, 지속 가능한 문화도시'를 주제로 '2026 문화도시 국제콘퍼런스'를 개최한다.

이번 행사는 문화도시가 개별 도시를 넘어 협력 체계를 구축하고 지속 성장하는 방안을 모색하기 위해 마련했다. 특히 정부가 5개 권역과 3개 특별자치도를 중심으로 균형성장 전략을 추진하는 상황에서 문화도시가 나아갈 방향을 국내외 전문가와 전국 문화도시 관계자 등 200여 명이 함께 논의한다.

프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 명예위원이자 문화정책 연구 분야의 세계적 석학인 기 사에즈 교수가 기조연설을 맡는다. 기 사에즈 교수는 '문화도시를 위한 회복 탄력적 거버넌스'를 주제로 문화가 자율성을 유지하면서도 지역과 연대하며 지속 성장하기 위한 핵심 과제들을 제시할 예정이다.

이어 첫 번째 분과에서는 해외 주요 문화도시의 협력 전략과 선도 사례를 논의한다. 6개 대륙 45개 이상의 도시가 참여하는 세계문화도시포럼(WCCF)의 라이아 가시 이사는 도시 간 연대를 통해 공동체 회복과 기후변화 등 사회·경제적 과제에 대응해 온 사례를 공유한다. 2025년 영국 문화도시로 선정된 브래드포드를 이끈 샤나즈 굴자르 크리에이티브 디렉터는 문화를 매개로 지역이 협력하고, 도시재생과 투자를 유치한 과정과 실행 전략을 발표한다.

두 번째 분과에서는 문화도시의 자생력을 높이기 위한 실천 과제를 살펴본다. 김연진 한국문화관광연구원 문화예술가치확산연구실장이 국내 문화도시의 현황과 중장기 발전 방향을 제안하고, 1차 문화도시인 청주시의 김미라 청주문화재단 문화도시본부장과, 대한민국 문화도시인 부산광역시 수영구의 이우철 수영구청 문화도시기획계장이 지역 현장에서 지속 가능한 문화생태계를 구축해 온 경험과 성과를 발표한다. 마지막 종합 토론에서는 김규원 한국문화관광연구원 선임연구위원이 좌장을 맡아 앞선 연사들과 정책적 시사점과 향후 과제를 짚어 볼 예정이다.

문체부는 이번 논의 결과를 바탕으로 도시 내 지역문화 민관협력체계가 안정적으로 정착하고, 문화도시 간 연대가 균형성장의 핵심 동력으로 작동해 자생력을 갖출 수 있도록 다각적인 지원 방안을 강구할 계획이다.





정향미 문체부 문화예술정책실장은 "이번 행사는 문화도시가 초광역 협력이라는 흐름 속에서 지역의 동반 성장을 이끌어 갈 전략을 함께 고민하는 뜻깊은 자리"라며 "도시 간 경험을 공유하고 연대의 가능성을 넓히는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

