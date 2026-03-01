본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원 [日요일日문화]

전진영기자

입력2026.03.01 07:30

시계아이콘01분 34초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2월 22일 고양이의 날…각종 이벤트 열려
고양이와 경제효과 합친 '네코노믹스' 분석도

일본에서 2월 22일은 고양이의 날입니다. 날짜에는 숨겨진 비밀이 있는데요. 일본어로 숫자 2는 '니'로 발음됩니다. 2월 22일은 이것이 세 번이나 반복되는 날인 것이죠. 애묘인들이 꼭 고양이 울음소리인 '냥냥냥'으로 소리 난다고 추천한 날이라고 해요.


일본이 고양이를 많이 키우는 이유는 이 기사에서 확인하실 수 있습니다.https://www.asiae.co.kr/article/2023021011310759450


일본에선 올해도 고양이의 날을 맞아 각종 고양이 관련 기사들이 쏟아져나왔습니다. 그중에서도 고양이로 관련된 산업 규모가 올해만 3조엔(27조원)이 될 거라는 전문가 분석이 화제가 됐는데요. 일본에서는 일본어로 고양이(네코)와 경제효과를 합친 단어 '네코노믹스'라는 단어까지 생겨났습니다. 이번 주는 고양이의 날을 맞은 일본의 다양한 이야기를 전해드립니다.

귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원 [日요일日문화] 고양이는 귀엽습니다. 픽사베이.
AD

일본 전국에서 키우는 고양이는 약 900만 마리에 달한다고 해요. 2014년에 이미 고양이 사육두수는 개를 추월했다고 합니다. 코로나19 팬데믹을 제외하면 꾸준히 증가추세였다고 해요. 지난해 사육 두수가 전년 대비 3.4% 감소하며 약간 둔화하는 추세에 접어들었다고는 하는데, 여전히 압도적인 규모죠.


미야모토 가쓰히로 간사이대학 명예교수의 분석에 따르면 올해 고양이를 키우는데 들어가는 용품, 의료, 관광 등 고양이 관련 산업 전반의 규모는 2조9488억엔(27조4250억원)이라고 합니다. 이는 11년 전보다 6000억엔(5조5812억원) 정도 증가한 수치인데요. 오사카·간사이 엑스포로 불러일으킨 경제 창출 효과가 3조6000억엔(33조5005억원)이라고 하는데, 여기의 80%에 달하는 금액이라고 할 수 있겠습니다.


귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원 [日요일日문화] 편의점 체인 세븐일레븐이 고양이의 날을 맞아 출시한 '삼색 고양이 크레이프'. 세븐일레븐.

여하튼 고양이가 불러오는 경제 효과에 대한 분석도 있을 정도로, 일본의 고양이 사랑은 남다릅니다. 고양이의 날에 일본 각지에서는 다양한 이벤트가 벌어지는데요.


먼저 편의점에서는 각종 고양이와 관련된 한정 제품을 출시합니다. 올해 세븐일레븐은 흰색 바탕에 모서리를 회색과 갈색으로 물들인 '삼색 고양이 크레이프'를 출시했는데요. 여기에 고양이 발 모양의 분홍색 떡을 올린 '냥 파르페'도 선보였습니다. 로손도 고양이 모양 젤리를 출시했죠. 훼미리마트는 아예 고양이 관련 과자, 음료, 일상 용품으로 매장을 '고양이 천국'으로 꾸미는 새로운 콘셉트를 선보였습니다.


귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원 [日요일日문화] 고양이의 날을 맞아 편의점 체인 로손이 출시한 고양이 젤리. 로손.

또 이날은 각종 직책을 맡은 고양이들이 임명장을 받는 날이기도 합니다. 이와테현 오슈시의 도서관에는 고양이 관련 도서만 모아놓은 코너가 따로 있는데요, 코너가 생겼을 때부터 이곳을 지킨 10살 수컷 브리티시 쇼트헤어 무기가 고양이 관장을 맡고 있습니다. 고양이의 날을 맞아 1년간의 관장 임명장을 다시 받았다고 해요. 기념 촬영회도 열려서 80명 가까이가 모였다고 하죠.


역에서 키우는 고양이들도 '고양이 역장'으로 재조명받았습니다. 와카야마현 키시역에는 2007년부터 삼색 고양이 '타마'가 고양이 역장을 맡았는데요. 워낙 유명해서 타마가 죽고 난 뒤에는 신사까지 만들어졌을 정도입니다. 키시역은 이후에도 보호가 필요한 고양이들을 돌보면서 타마의 역할을 물려받을 후배들을 양성 중입니다. 와카야마현 전철회사에서는 고양이 근무 시간표까지 홈페이지에 공개할 정도인데요. 올해도 고양이의 날을 맞아 일부러 여행을 오는 사람들을 맞이했다고 해요. 고양이가 마스코트로 관광 효과까지 창출하는 것인데, 네코노믹스라는 말이 붙을 만 하죠.

귀여운 게 다가 아니라냥…고양이 경제 효과가 연간 27조원 [日요일日문화] 일본 와카야마현 키시역에서 소개하는 고양이 역장 프로필. 와카야마 전철.

이 시기에는 임시 보호 중인 고양이들이 새로운 가족을 찾는 입양회도 진행됩니다. 도쿄에서 열린 입양회에서는 일왕 가족도 이 행사에서 고양이를 입양해 키우고 있다는 것이 알려지면서 화제가 되기도 했습니다.


지금 뜨는 뉴스

AD

여하튼 고양이의 날, 재치 있는 아이디어가 많이 보였던 일본인데요. 일상 속에서 위로와 즐거움을 주는 존재가 경제까지 움직인다는 사실이 놀랍습니다. 모든 동물에게 조금 더 따뜻한 하루가 되기를 바랍니다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
실물 한류
  • 26.02.2508:00
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화
    음악 넘어 문학·음식으로 영토 넓혔다…150만 빅데이터가 증명한 한류의 진화

    K팝에 의존했던 한류 소비 지형이 문학과 영화, 음식으로 다변화했다. 지식재산권(IP)이 한국의 브랜드 가치를 높이고, 실질적인 관광 수요와 수출 수익까지 견인하는 핵심 산업 동력으로 진화했다. 문화체육관광부와 한국문화정보원은 25일 이 같은 현상을 입증하는 '2025 외신·소셜데이터로 보는 글로벌 한류 트렌드 분석 보고서'를 발표했다. 서른 나라 매체와 누리소통망(SNS) 자료 150만 건을 샅샅이 분석해 한류의 확산 구조

  • 26.02.2508:00
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다
    화면 뚫고 나온 IP…넷플릭스 1위 애니가 실물 경제를 집어삼켰다

    영상 콘텐츠의 흥행이 온라인 화면을 뚫고 나와 실물 경제를 견인한다. 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'가 입증한 지식재산권(IP)의 힘이다. 단순한 영상 소비를 넘어 관광, 식음료, 정보통신기술(IT) 등 산업 전반을 집어삼키며 글로벌 라이프스타일 판도를 바꾼다. 이 작품은 시청 수 3억2510만 회를 기록하며 역대 넷플릭스 영화 시청 1위라는 대기록을 썼다. 15주 연속 시청 순위 10위권에 진입하며 영

  • 26.02.2508:00
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다
    '레몬' 대신 '감귤'…치밀한 현지화가 K드라마 장르 한계 깼다

    피 튀기는 장르물에 집중했던 한국 드라마의 성공 공식이 진화했다. 넷플릭스 드라마 '폭싹 속았수다'가 다각적 현지화 전략의 실효성을 입증했다. 제주도를 배경으로 한 이 로맨스물은 자극적인 소재 없이 세계적인 흥행을 달성했다. 비한류권인 멕시코에서조차 9주 연속 넷플릭스 시청 수 10위권에 진입하며 지식재산권(IP)의 장르적 스펙트럼과 소비 영토를 동시에 넓혔다. 압도적 성과의 이면에는 각국의 문화적 맥락을 파고든

  • 26.02.2508:00
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고
    장벽 깬 거대 IP의 명암…'오징어 게임' 평점 6.7점 추락이 남긴 경고

    한국 영상 콘텐츠가 글로벌 엔터테인먼트 산업의 주류로 안착했다. 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 시리즈가 지식재산권(IP)의 폭발력을 명확히 증명했다. 이 작품은 넷플릭스 역대 비영어권 TV 부문에서 시즌 1, 2, 3이 나란히 시청 수 1, 2, 3위를 싹쓸이하는 전무후무한 대기록을 썼다. 흥행은 화면을 넘어 실물 경제와 문화 산업 전반으로 파급력을 넓혔다. 글로벌 식음료 및 패션 브랜드와의 연이은 협업이 이를 증명한다. KF

  • 26.02.2508:00
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학
    5·18 비극이 홀로코스트 위로했다…세계 상처 어루만진 K문학

    한국 문학이 변방의 언어라는 태생적 굴레를 벗고 세계 문학의 중심부로 진입했다. 한강 작가의 노벨문학상 수상이 결정적 전환점으로 작용했다. 일회성 호기심에 그치지 않고 전 세계의 지적 독서로 번졌다. 한국문화정보원의 빅데이터 분석은 이를 객관적 수치로 입증한다. 노벨문학상 수상 직후 한국 문학 관련 외신 보도 비중은 전 분기 1.2%에서 32.4%로 30%포인트 이상 뛰었다. 유력 매체들은 '채식주의자'와 '소년이 온다'

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.2715:30
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가
    '이재명 신세력' '뉴이재명'은 누구인가

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 최근 이재명 대통령의 대표적인 팬클럽이라고 할 수 있는 '재명이네 마을'이 정청래 민주당 대표와 이성윤 최고위원, 두 사람을 강제로 퇴출했다. 현재의 흐름을 보여주는 상징적인 사건이라고 볼 수 있다. 사건의 기폭제가 된

  • 26.02.2615:31
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"
    성치훈 "송영길, 계양을 김남준에 양보해야"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인(2월 25일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 강전애 전 국민의힘 대변인, 성치훈 더불어민주당 부대변인과 함께 오늘 생생토

  • 26.02.2514:37
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"
    박원석 "김어준 선 넘어, 이언주 자중해야",이태규 "공취모, 비민주·반민주적"

    ■방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 박원석 전 의원, 이태규 전 의원(2월 23일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분, 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 이태규 전 국민의힘 의원 그리고 박원석 전 정의당 의원 두 분 모시고 핫이슈 생생토크 하겠습니

  • 26.02.2310:59
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"
    정성장 "김여정 VS 김주애 권력투쟁 가능성 희박"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD ■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(2월 20일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 북한의 9차 당대회가 19일 개막했습니다. 최근 김정은 위원장의 딸 김주애의 세습과 관련해서 9차 당대회에서

  • 26.02.2015:42
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"
    김윤형 "송영길 100% 전대 출마", 하헌기 "전략공천 해야"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 하헌기 더불어민주당 전 부대변인과 김윤형 전 국민의힘 부대변인 모시고 핫이슈 관련해서 얘기 나누도록 하겠습니다. 소종섭 :민주당 얘기 좀 해볼까요? 송영길

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기