겸재 정선 대표작 2점, 서울시 문화유산 된다

강서구 소장 청하성읍도·동작진도 지정 예고

서울 강서구(구청장 진교훈)는 겸재정선미술관 소장 작품 ‘청하성읍도’와 ‘동작진도’ 등 2점이 서울시 유형문화유산으로 지정 예고됐다고 11일 밝혔다.

‘소장품 다시보기’ 전시회 포스터. 동작구 제공.

겸재 정선의 18세기 대표작인 두 작품은 지난 5일 서울시 국가유산위원회 심의를 거쳐 문화적·역사적 가치를 인정받았다. 한 달여 간 공고를 거쳐 3월 중 최종 지정될 예정이다.

‘청하성읍도’는 정선이 58세부터 약 3년간 경북 포항시 청하 지역 현감으로 재직하던 시기에 제작한 것으로 추정된다. 당시 청하 읍성과 주변 풍경을 조감도처럼 세밀하게 묘사해 예술적 가치뿐 아니라 사료적·미술사적 가치도 높다는 평가를 받는다.

‘동작진도’는 한양 쪽에서 현재 동작대교가 위치한 동작나루를 바라본 장면을 그렸다. 한강을 건너는 배 20여 척과 나루터를 오가는 사람들, 마을의 기와집 등이 담겨 조선 후기 한강 나루터의 교통과 생활 풍경을 보여준다.

두 작품은 현재 겸재정선미술관(양천로47길 36) '소장품 다시 보기' 전시회에서 만나볼 수 있다. 올해 겸재 정선 탄생 350주년을 맞아 개최한 전시로 3월 8일까지 운영된다. 두 작품을 비롯해 '동작진', '조어' 등 정선 작품과 강경구 작가의 '소악루', 민정기의 '겸재 퍼포먼스', 정종미의 '청풍계' 등 총 17점이 전시된다.





진교훈 강서구청장은 "겸재 정선 탄생 350주년을 맞아 선생의 작품이 서울시 문화유산으로 지정돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 문화와 예술이 자연스럽게 어우러진 문화도시 강서를 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

