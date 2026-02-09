최태원-젠슨 황, 실리콘밸리서 치맥회동…HBM4 납품·AI컴퍼니 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·반도체 동맹 강화 움직임

최 회장·황 CEO 딸도 동석

최태원 SK그룹 회장이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 미국 실리콘밸리에서 '치맥 회동'을 한 것으로 알려졌다. 올해 양산이 시작되는 고대역폭메모리(HBM4) 공급 물량과 SK하이닉스의 인공지능(AI) 데이터센터 설립에 관해 논의했을 것이란 관측이 나온다.

9일 업계에 따르면 최 회장은 지난 5일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타클라라에 있는 한국식 치킨집 99치킨에서 황 CEO와 만났다. 최 회장은 미국 내 빅테크와의 연쇄 회동을 위해 미국에 체류하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 지난해 10월 31일 경북 경주 예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에 참석해 최태원 대한상의 회장과 만나 AI슈퍼컴퓨터 'DGX스파크'를 선물하고 있다. 연합뉴스

최 회장과 황 CEO는 엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 '베라 루빈' 등에 들어갈 HBM4 물량을 비롯해 차세대 서버용 메모리 모듈인 소캠(서버용 저전력 D램 모듈)과 낸드플래시 메모리 공급 등에 관해 논의한 것으로 전해졌다.

아울러 차세대 AI 데이터센터 설립과 관련한 중장기 협력 방안에 대해서도 의견을 나눴을 것으로 전망된다. SK하이닉스는 미국에 AI 솔루션 회사인 'AI컴퍼니' 설립을 추진하는 등 반도체와 솔루션 분야 투자를 늘리기로 했다.





이 자리에는 최 회장의 차녀 최민정 인테그랄헬스 대표와 황 CEO의 딸 매디슨 황 엔비디아 로보틱스부문 시니어디렉터도 함께한 것으로 전해졌다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

