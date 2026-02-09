金총리 "서울시 '감사의 정원', 필요절차 안 밟아…공사중지명령 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김민석 국무총리는 서울시가 광화문광장에 설치하려는 '감사의 정원' 조성 사업과 관련해 9일 "지하를 포함한 공사를 하는 데 필요한 절차를 서울시가 밟지 않았다는 것이 확인됐다"며 "공사중지명령을 검토하고 있다"고 말했다.

연합뉴스

AD

김 총리는 이날 오후 국회 대정부질의에서 박주민 더불어민주당 의원이 감사의 정원 추진 과정에서의 절차적 문제를 제기하자 이같이 말했다.

오는 6월 지방선거에서 서울시장에 출사표를 던진 박 의원은 지난해 11월 국회에서 기자회견을 열고 이 문제를 지적한 바 있다. 당시 박 의원은 "오세훈 서울시장이 광화문광장 한복판에 난데없이 '받들어 총' 모양으로 6·25 참전국에 대한 감사와 존경의 마음을 담은 상징 공간인 '감사의 정원'을 만들겠다면서 공사에 한창"이라며 오 시장을 향해 "몰역사적 '감사의 정원' 조성사업을 즉각 철회하라"고 촉구했다.





AD

당시 김 총리도 정부청사에서 김삼열 독립유공자유족회 회장 등 시민단체를 면담하고 직접 현장을 둘러본 뒤 "국가적 관점에서 멀리 보고 국민의 뜻부터 확인했으면 좋겠다"며 사실상 반대 의사를 우회적으로 표하기도 했다. 당시 김 총리는 행정안전부 등 유관부처를 향해 해당 사업의 법적, 절차적 문제가 없는지 확인해 보고하라고 지시했다. 그 결과 절차적 하자가 확인돼 보고된 것으로 보인다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>