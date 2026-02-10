서울시립대 국제도시대학원, 해외공무원 GPD 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 공공개발 성과·사례 공유

서울시립대학교 국제도시과학전문대학원은 지난 6일 '2026 동계 국제도시과학전문대학원 GPD(Global Project Development) 성과공유세미나'를 개최하고 해외공무원 연수생들이 수행한 도시개발 프로젝트 성과를 공유했다.

상반기 동계 GPD 성과공유세미나 참석자들. 서울시립대학교

이번 세미나는 서울시와 외교부·환경부·국토교통부의 지원을 받는 석사학위과정에 참여 중인 해외공무원 연수생들이 글로벌 프로젝트 개발(GPD) 수업을 통해 도출한 연구·실무 성과를 발표하고, 이를 실제 해외 협력사업으로 연계하기 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 한국국제협력단(KOICA), 한국수출입은행(KEXIM), 세계은행(World Bank)을 비롯해 CITYNET, 서울시인재개발원, 해외건설협회 등 유관기관 관계자와 국제도시개발프로그램 4개 석사학위 연수과정(MUAP·MUD·MGLEP·MUDSIP) 연수생 등 약 100여명이 참석해 높은 관심을 보였다.

국제도시과학전문대학원의 GPD 수업은 해외공무원과 한국인 재학생이 팀을 이뤄 도시개발·인프라·환경 분야의 프로젝트를 기획·제안하는 실무 중심 교과목으로, 현지 적용 가능성이 높은 사업모델 도출과 국제 협력 네트워크 구축을 목표로 운영되고 있다.

세미나는 두 개의 세션으로 진행됐다.

1부에서는 KOICA, KEXIM, World Bank 관계자들이 연수과정을 기반으로 한 해외사업 연계 가능성과 발전 방향을 제시하며 공적개발원조(ODA) 및 국제금융 협력의 확장 가능성을 논의했다.

2부에서는 인도네시아, 케냐, 페루, 파키스탄 등 4개국을 대상으로 한 도시개발 프로젝트 성과 발표가 이어졌다.

인도네시아 팀은 서자바주 베카시시 반타르게방 지역에 일일 40톤 규모의 전자폐기물 재활용센터를 구축하고, 유가자원 회수와 SRF(고형연료) 생산을 병행하는 순환경제 모델을 제안했다. 특히 비공식 재활용품 수집상에 대한 교육과 안전장비 지원, 협동조합 연계를 통해 제도권 편입을 유도하는 실행 방안을 제시했다.

케냐 팀은 콘자 테크노폴리스를 대상으로 전기 BRT 중심의 통합 대중교통 체계에 First·Last 마일 연계와 스마트 관리 시스템을 접목한 저탄소·포용적 교통 모델을 발표했다.

페루 팀은 아마조나스 지역 윰빌라 폭포 일대에 에코파크와 생태관광 인프라를 조성하고 주민 참여형 운영을 결합해 생태 보전과 지역경제 활성화를 동시에 달성하는 방안을 제안했다.

파키스탄 팀은 이슬라마바드 F-6/4 정부주택 지역을 대상으로 PPP 기반 블록 단위 도시재생을 통해 노후 주거지를 내진·에너지 고효율 주거로 전환하고, 녹지·보행·스마트 인프라를 확충하는 확산형 공공주택 재생 모델을 선보였다.

발표 이후에는 KOICA, KEXIM, World Bank 관계자들이 참여한 패널토론을 통해 각 프로젝트의 실행 가능성과 향후 협력 확대 방안에 대한 심도 있는 논의가 진행됐다.





염춘호 국제도시과학전문대학원 부원장은 폐회사에서 "이번 성과공유세미나는 연수생들의 창의적 아이디어가 실질적인 국제 도시개발 협력사업으로 발전할 수 있음을 확인한 자리였다"며 "앞으로도 지속가능한 도시발전과 국제협력 확산을 위해 국내외 유관기관과의 협력 네트워크를 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다.





박호수 기자 lake@asiae.co.kr

