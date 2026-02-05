금산군, '의용소방대장' 합동 이취임식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

길준용 부리면전담의용소방대장·김성구 금성면여성의용소방대장



박희권 진산면두지전담의용소방대장 취임

사진=금산군 제공

충남 금산군 의용소방대장 합동 이취임식이 4일 금산소방서에서 개최됐다.

이날 행사는 지역 재난 대응과 안전 활동에 헌신해 온 의용소방대장들의 노고를 격려하고 새롭게 임명된 대장들의 출발을 축하하기 위해 마련됐으며 공로패 수여와 이임사, 임명장 수여, 취임사 순으로 진행됐다.

이임 대장은 ▲조종철 부리면전담의용소방대장 ▲전성미 금성면의용소방대장 ▲박평하 진산면두지전담의용소방대장 등으로 그간의 공로를 인정받아 공로패를 받았다.

이어, 신임 대장으로 ▲길준용 부리면전담의용소방대장 ▲김성구 금성면여성의용소방대장 ▲박희권 진산면두지전담의용소방대장이 취임했으며 이들은 지역 안전을 위한 책임과 역할을 다할 것을 다짐했다.

금산군은 금산소방서 및 의용소방대와의 긴밀한 협력을 통해 재난 대응 역량을 강화하고 군민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 금산 조성에 힘쓴다는 복안이다.





박범인 금산군수는 "의용소방대는 재난 현장의 최일선에서 군민의 생명과 재산을 지켜주는 든든한 동반자"라며 "군에서도 의용소방대의 활동 여건 개선과 사기 진작을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

