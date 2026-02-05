李대통령 "'똘똘한 한 채'로 갈아타기요? 주거용 아니면 안 하는 게 이익"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연일 집값 안정 의지 부각

이재명 대통령은 5일 엑스(X)에 "똘똘한 한 채로 갈아타기요? 분명히 말씀드리는데, 주거용이 아니면 그것도 안 하는 것이 이익일 겁니다"라고 언급했다.

이 대통령은 이날 '집도 안 보고' 계약 다주택 압박했더니 1주택자 '갈아타기' 꿈틀'이라는 제목의 기사를 공유하며 이런 메시지를 냈다.

정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료(5월 9일)를 못 박으면서 급매물이 일부 출회하는 가운데 상급지로 옮기려는 '똘똘한 한 채' 수요를 억제하기 위한 정책을 추가로 검토할 수 있다는 점을 시사, 집값 안정 의지를 재차 부각한 것으로 풀이된다.

이 대통령은 최근 다주택자·비거주 1주택자에 대한 메시지 수위를 높여왔다. 지난달 23일에는 "5월 9일이 만기인 다주택자 양도소득세 면제 연장은 전혀 고려하지 않는다"고 밝히며, 비거주 1주택을 포함한 장기보유특별공제 제도에 대해서도 "매물을 막고 투기를 권장하는 꼴"이라며 손질 가능성을 언급했다.





지난 3일에는 다주택자 관련 보도를 공유하며 "망국적인 부동산 투기는 무슨 수를 써서라도 반드시 잡겠다", "버티는 것보다 파는 것이, 일찍 파는 것이 늦게 파는 것보다 유리할 것"이라고 밝히기도 했다.





