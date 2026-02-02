'60조 캐나다 잠수함' 핵심 퓨어 장관 "최선의 경제적 기회 제공해야"(종합)

2일 한화오션 거제사업장 방문

절충교역 요구하는 加

"자동차 분야 협력" 요구

"결국 누가 캐나다에 가장 최선의 경제적 기회를 제공하느냐가 관건입니다."

2일 한화오션 거제사업장을 방문한 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관은 "승자와는 수십 년간 관계를 맺게 될 것"이라며 이처럼 밝혔다.

캐나다 정부의 국방 조달 정책을 총괄 조정하는 최고 책임자인 퓨어 장관은 이날 한화오션 거제사업장 내 조립공장을 둘러보고, 장영실함에 승함해보는 등 기술력에 큰 관심을 보였다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽 두번째)은 2일 한화오션 거제사업장을 방문, 캐나다 잠수함 사업에 제안한 장보고-III 배치-II 선도함인 장영실함 모형에 대한 설명을 듣고 있다. 한화오션

퓨어 장관은 정부를 대표해 캐나다 잠수함 사업과 같은 대형 사업 전략적 필요성, 산업 참여, 동맹 협력 메시지 등을 대외적으로 설명하는 역할을 담당한다.

이번 캐나다 잠수함 사업은 3000t급 디젤 잠수함 최대 12척을 도입하는 프로젝트다. 한화오션과 HD현대중공업 컨소시엄이 독일 티센크루프 마린 시스템스(TKMS)와 최종 경쟁을 벌이고 있으며 잠수함 도입 계약비용만 최대 20조원에 달한다. 향후 30년간 운영·유지 비용까지 포함하면 사업 규모는 최대 60조원으로 추산된다. 수주에 성공할 경우 한국 방산 역사상 최대 규모 단일 수출 계약이 될 전망이다.

퓨어 장관은 이날 캐나다 정부 및 기업 관계자 30여명과 시설을 둘러봤다. 캐나다 주요 대형 조선소 관계자들도 함께 했다. 이는 캐나다 정부가 단순히 잠수함뿐만이 아니라 절충교역을 요구하고 있기 때문으로 풀이된다. 캐나다 정부는 잠수함 사업 계약액의 100% 수준의 절충교역을 요구하는 것으로 알려졌다. 절충교역은 수입국이 수출국에 요구하는 조건부 무역이다. 구체적으로는 캐나다산 장비 구매·현지 생산·기술투자·자원·에너지 협력 등을 패키지로 제시해 달라고 요청한 것으로 알려져 있다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달 특임장관(왼쪽에서 다섯번째)이 2일 한화오션 거제사업장을 방문해 국방부 이두희 차관(왼쪽 일곱번째), 김희철 한화오션 대표(왼쪽 여섯번째)와 함께 캐나다 잠수함 사업에 제안한 장보고-III 배치-II 선도함인 장영실함을 돌아본 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 한화오션

퓨어 장관은 이번 캐나다 잠수함 사업의 결정 기준은 캐나다에 어떤 경제적 가치를 제공하느냐에 달렸다고 재차 강조했다. 그는 "현재 캐나다는 경제 구조를 새롭게 재편해야 하는 상황에 있다"면서 "일자리와 경제적 기회는 매우 중요하다"고 말했다. 그러면서 "캐나다는 외국인의 직접 투자를 희망한다"면서 "캐나다 기업과 캐나다 노동자들이 함께 참여하길 희망하며 해외 기업의 투자를 장려한다"고 덧붙였다.

앞서 한화오션과 한화시스템은 지난달 26일 CPSP 사업 수주를 위해 캐나다 철강, 인공지능(AI), 우주 분야 기업 5곳과 전략적 투자 및 협력을 위한 양해각서를 체결했다. 이외에도 한화오션은 캐나다 기업과 10여개 이상의 양해각서를 체결하며 캐나다 정부의 '바이 캐나디언(Buy Canadian)' 정책을 지원하고 있다.

캐나다 정부는 최종 수주 후보인 한국과 독일 양국에 수주 조건으로 자국 내 자동차 건설을 요구한 것으로 알려져 있다. 퓨어 장관은 이날 자동차 분야 관련 투자를 요구했다. 그는 "한국과 독일은 모두 자동차 제조국이기도 하다"면서 "이런 분야에서 협력 가능성이 있다면, 방산을 넘어 더 큰 경제 협력으로 확장하고 한다. 이것은 잠수함 사업보다 훨씬 더 큰 사업"이라고 강조했다.





퓨어 장관은 이날 진해 해군 잠수함사령부도 찾아 해군의 교육 훈련 체계와 잠수함 유지·보수·정비 시설을 확인했고 창원 현대로템 공장에서는 K2 전차 생산시설을 둘러봤다. 오는 4일엔 경기도 성남에 있는 HD현대 글로벌R&D센터를 방문할 예정이다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

