태국서 마약 밀수하던 총책…잡고 보니 프로야구 투수 출신

전직 프로야구 투수가 마약밀수 조직 총책으로 활동하다가 적발, 재판에 넘겨졌다.

2일 연합뉴스에 따르면, 부산지검 강력범죄수사부는 이날 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(향정)으로 A씨(33)와 B씨(30) 등 마약밀수 조직 총책 2명을 구속기소 했다고 밝혔다.

A씨는 프로야구 투수 출신으로, 프로그램 개발자인 B씨와 함께 지난해 9월부터 1개월간 3차례에 걸쳐 태국에서 시가 1억원 상당의 마약류인 케타민 1.9㎏을 국내로 밀수입한 혐의를 받는다. A씨는 최근 태국의 한 클럽에서 마약류를 1차례 투약하기도 했다.

두 사람은 폐쇄형 메신저 애플리케이션(앱) 텔레그램을 이용, 익명으로 운반책들에게 지시해 태국 현지에서 케타민을 구입한 뒤, 국내로 밀수한 것으로 조사됐다.

검찰은 지난 2년간 대전, 인천, 부산 등에서 발생한 태국발 마약 밀수사건의 운반 방식이 비슷한 점에 착안, 전문 수사팀을 구성해 수사를 벌여왔다. 결국 지난해 10월 김해국제공항에서 운반책 1명이 검거됐으며, 이후 텔레그램 IP 추적, 가상화폐 지갑 주소 분석, 검찰 마약 수사관 태국 파견 등으로 A씨가 검거됐다.

운반책들은 총책에 대해 검찰에 "충남 사람 같았다", "대전 연고 프로야구단 광팬 같았다" 등 진술한 것을 토대로 A씨가 전직 프로야구 선수였음을 밝혀냈다. A씨 등은 수사 기관의 추적을 피하기 위해 휴대전화 등 관련 증거를 모두 은닉했고, 세관 등 감시가 상대적으로 소홀한 어린 자녀를 동반한 가족 여행객을 운반책으로 노리기도 한 것으로 파악됐다.





검찰은 앞으로 국내 마약 유통책 등 조직원을 일망타진하며, 범죄 수익을 환수하고 공소를 유지하는 데 전력을 기울일 방침이다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

