"망국적 부동산 투기 두둔 말라"…李대통령 SNS '활활'

이재명 대통령이 SNS(사회관계망서비스)를 통해 다주택자에 대한 양도소득세 중과 유예를 종료하겠다는 입장을 재확인했다.

이 대통령은 1일 엑스(X·옛 트위터)에 '혼돈의 주택시장, 다주택 규제의 10가지 부작용'이라는 제목의 기사를 인용하며 "부동산 투기 때문에 나라 망하는 것을 보고도 왜 투기 편을 드는 것인가"라고 한탄했다.

이 대통령은 해당 기사가 다주택자들의 세금 부담을 두고 '날벼락'이라는 단어를 사용한 것에 주목하며 "날벼락 운운하며 정부를 부당하게 이기려 하지 마시고, 그나마 우리 사회가 준 (다주택자 양도세) 중과세 감면 기회를 잘 활용하기를 바란다. 아직 100일이나 남았다"고 권고했다.

앞서 이 대통령은 지난달 26일에도 엑스를 통해 오는 5월 9일 만료되는 '다주택자 양도소득세 중과 유예'의 "기간 연장은 전혀 고려하지 않는다"며 유예 종료 의지를 내비친 바 있다.

이 대통령은 전날 오전에도 "'망국적 부동산'의 정상화가 불가능할 것 같은가. 표 계산 없이 국민을 믿고 비난을 감수하면 될 일"이라며 "이는 오천피(코스피 5000 달성), 계곡 정비보다 훨씬 쉽고 더 중요한 일"이라고 강조했다.





이 대통령은 이날 엑스에서 인용한 기사를 겨냥해 "정론직필은 언론의 사명이자 의무"라며 "제발 바라건대 망국적 투기를 두둔하거나 정부에 대한 '억까(억지로 비난하는 것)'는 자제해달라"고 당부했다.





