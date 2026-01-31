베네수엘라 임시정부, 야권 인사 등 사면 추진…차베스 때 정치범 포함

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

베네수엘라 임시정부가 야권 인사 등을 대상으로 대규모 사면을 추진한다.

30일(현지시간) 영국 일간 가디언 등에 따르면 델시 로드리게스 대통령 권한대행은 대법원 연설에서 "1999년부터 현재까지 '정치적 폭력' 기간 전체를 포괄하는 일반 사면법을 제안할 예정"이라고 말했다.

1999년은 좌파 거두인 우고 차베스 전 대통령이 취임한 시기다. 베네수엘라는 차베스 정권부터 니콜라스 마두로 정권까지 권위주의 정부에서 야권 인사 등을 탄압해왔다는 지적을 받는다.

로드리게스 권한대행은 또 사법제도 개편을 위한 공식 협의를 진행하는 한편, 악명높은 정치범 수용소 '엘 엘리코이데'를 폐쇄해 스포츠·문화·상업시설로 바꿀 계획이라고 밝혔다.

'마두로 체포' 작전 직후 대통령직을 넘겨받은 로드리게스 권한대행은 정치범 사면, 석유 국유화 폐지 등 미국이 요구한 사회개혁 조치를 추진하고 있다.





다만 베네수엘라 야권에서는 유보적인 평가가 나왔다. 노벨 평화상 수상자인 야권 지도자 마리아 코리나 마차도는 "이번 사면안은 정권의 자발적 조치가 아니라 미국 정부의 압력에 대한 반응"이라고 전했다.





