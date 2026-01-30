[특징주]반도체 생산장비 성장성 기대…한화비전 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체 생산 공정에 핵심 장비를 공급하며 큰 폭의 성장세가 기대되는 한화비전의 주가가 강세다.

30일 오전 10시17분 기준 한화비전은 전 거래일 대비 8300원(14.98%) 오른 6만3700원에 거래됐다.

이날 키움증권은 한화비전에 대해 "반도체 장비 최선호주"라며 투자의견 매수와 목표주가 8만원으로 분석을 개시했다. 한화비전이 SK하이닉스에 고대역폭메모리(HBM) 생산 장비인 TC본더를 대량 공급하며 올해 실적이 크게 뛸 것이란 판단에서다.

올해 실적은 매출액 약 2조원(전년 대비 13% 증가), 영업이익 2451억원(47% 증가)을 기록할 것으로 기대했다. 박 연구원은 "최근 3년간 총 1100억원 수준의 영업적자였던 자회사 한화세미텍이 올해 517억원 영업이익을 기록하며 흑자전환할 것"이라며 "SK하이닉스에 대한 TC본더 공급 확대 표면실장기술(SMT) 실적 호조 등이 기대 요인"이라고 말했다.





중장기 모멘텀으로는 하이브리드본딩(HCB) 장비 공급이 꼽힌다. 박 연구원은 "HCB 공정이 NAND(낸드), 파운드리, HBM으로 확산될 수 있다"며 "삼성전자와 SK하이닉스 내 핵심 공급업체로 부각될 것"이라고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

