HK이노엔 비원츠, '100만 세럼스틱' 새 얼굴로 NCT 태용 발탁

HK이노엔의 스킨케어 브랜드 비원츠(bewants)가 오는 2월부터 NCT 태용을 모델로 한 신규 광고 캠페인을 전개한다고 30일 밝혔다.

HK이노엔 비원츠 펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱 모델로 발탁된 NCT 태용. HK이노엔

이번 캠페인은 브랜드 대표 제품인 '아이 세럼 스틱'이 누적 판매 100만개를 돌파한 성과를 기념하고, 아이케어 전문 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 하기 위해 마련됐다.

광고 모델로는 K-POP 그룹 NCT의 아티스트 NCT 태용이 선정됐다. 비원츠는 NCT 태용의 이미지가 수분, 주름, 쿨링, 탄력 붓기, 다크서클 개선 등 다양한 기능을 갖춘 '펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱'의 브랜드 특성과 부합해 모델로 선정했다고 설명했다.

펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱은 눈가 전용 아이케어 제품이다. 10종의 펩타이드 성분을 함유해 탄력에 도움을 주는 것이 특징이다. 특히 기존 아이크림에서 흔히 느껴지던 끈적임과 유분감을 최소화한 가벼운 세럼 텍스처로, 얇고 예민한 눈가 피부에도 부담 없이 사용할 수 있다. 튜브형 용기가 아닌 스틸볼 어플리케이터를 적용했다. 바르는 순간 즉각적인 쿨링감을 제공하고 눈가 붓기 완화에도 도움을 준다.

광고는 유튜브, 넷플릭스, 티빙 등 주요 디지털 영상 플랫폼을 중심으로 전개된다. 동시에 버스·지하철 등 대중교통 매체와 올리브영 매장 등 옥외 광고도 선보인다.





HK이노엔 비원츠 관계자는 "NCT 태용과 함께하는 이번 캠페인을 통해 K-뷰티 소비자들에게도 비원츠와 '펩타이드-X 퍼밍 아이 세럼 스틱'의 인지도를 확장할 것"이라고 밝혔다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

