업스테이지, 포털 다음 인수 추진…AI 기술 적용 플랫폼 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 운영사 AXZ 모회사 카카오와 MOU

김성훈 업스테이지 대표

AD

업스테이지가 인터넷 포털 다음 인수를 전제로 카카오와 지분 교환에 나선다.

29일 다음 운영사 AXZ 모회사인 카카오와 업스테이지는 각각 이사회를 개최하고, 주식교환 거래 등을 위한 양해각서(MOU) 체결을 승인했다.

카카오가 보유한 AXZ 지분을 업스테이지에 이전하고, 업스테이지의 일정 지분을 카카오가 취득키로 했다. 현재 AXZ는 카카오의 100% 자회사다.

AXZ는 지난해 5월 카카오로부터 분사했으며, 인공지능(AI) 산업 환경에 대응하기 위해 신규 서비스 출시 등을 추진하고 있다.

업스테이지는 거대언어모델(LLM) '솔라'를 기반으로 사업 확장 기회를 찾아왔으며, 폭넓은 사용자와 콘텐츠 데이터를 보유한 AXZ에 협업을 제안했다.

MOU 체결 이후 양사의 본 실사를 거쳐 거래가 최종 성사되면, 업스테이지는 다음이 보유한 콘텐츠 데이터를 기반으로 AI 기술력을 고도화하고, 솔라를 다음 서비스와 결합한 차세대 AI 플랫폼 구축에 나설 계획이다.

양사 결합이 업스테이지의 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트에도 시너지를 만들 수 있을 것으로 기대하고 있다.





AD

업스테이지 김성훈 대표는 "업스테이지의 AI 기술과 전 국민 사용자 기반을 보유한 다음이 결합할 경우, 더 많은 이용자들이 AI를 손쉽고 자연스럽게 활용할 수 있는 환경이 마련될 것"이라고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>