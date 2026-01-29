연초 소비심리 녹였다…설 선물 사전예약 2배 '껑충'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백화점·대형마트 매출, 전년比 큰폭 신장

프리미엄부터 가성비까지 선택지 다양화

혜택 강화에 '얼리버드' 수요 증가세

새해 소비심리를 가늠할 유통업계의 설 선물세트 사전예약 판매량이 지난해보다 크게 뛰었다. 백화점 업계는 전년 대비 최대 70% 신장했고, 대형마트도 두 배 가까이 상승했다. 지난해보다 명절 연휴가 3주가량 늦춰진데다 프리미엄부터 가성비(가격 대비 성능) 상품군까지 고객 선택지를 다양화한 것이 주효했다는 평가다.

29일 관련 업계에 따르면 롯데백화점이 지난 9일부터 25일까지 2026년 설 선물세트 사전 예약을 진행한 결과 17일간 누적 매출이 지난해 같은 기간보다 70% 상승했다. 롯데백화점 관계자는 "초(超)프리미엄과 실속형 소포장 등 상품 구성을 다양화하고, 양극화된 고객 수요에 적절하게 대응해 사전예약 판매량이 크게 늘었다"고 설명했다.

축산 카테고리에서는 '레피세리 로얄한우 스테이크', 청과는 명절 베스트셀러인 '레피세리 사과·배·샤인' 세트, 수산물은 '레피세리 곱창돌김' 등 롯데백화점의 프리미엄 식품관 '레피세리' 상품들이 좋은 반응을 얻었다. 주류 부문에서는 '조니워커 블루 말띠 에디션'이 초도 물량 '완판'을 기록했고, 가우스첸토 발사믹 식초와 올리브오일 등 웰니스 상품군도 매출 신장을 뒷받침했다.

이날까지 행사를 진행하는 신세계백화점은 이달 9일부터 26일까지 설 선물세트 사전 예약 매출이 전년 동기 대비 35% 증가한 것으로 나타났다. 주요 카테고리별로는 농산물이 42.4% 늘었고 축산과 수산 선물세트는 각각 54.2%와 46.5% 상승했다. 세부적으로 25만~40만원짜리 신세계 암소 한우 미식 세트와 20만~30만원대 갈치, 옥돔 세트가 좋은 반응을 얻었고, 청과류에서는 스테디셀러인 10만원대 사과와 배 혼합 세트가 많이 팔렸다.

같은 기간 현대백화점도 사전 예약 매출이 전년 동기와 비교해 32.3% 신장했다. 카테고리별로는 정육이 40.2% 수산 49.5%, 프리미엄 전통 식품 브랜드 '명인명촌'이 47.2% 각각 증가했다. 250만원짜리 최고가 한우 세트인 '현대명품 한우 넘버나인'과 350만원짜리 '현대명품 참굴비 10마리 매(秀) 세트(35㎝ 이상)'에 대한 상담 문의는 전년 대비 2배 이상 늘었고, 10년 숙성 간장, 현미식초, 매실청 등 명인명촌 제품 매출은 지난해보다 2배 이상 상승했다.

대형마트는 가성비 상품군을 주력으로 매출을 끌어올렸다. 이마트는 10만원 안팎의 한우냉장세트(132.7%)와 굴비선물세트(286.9%), 국산 만감류 세트(361.8%)가 매출 신장을 주도하며 지난달 26일부터 이달 25일까지 설 선물 사전예약 전체 매출이 지난해 같은 기간보다 96.5% 증가했다.

롯데마트도 지난달 26일부터 이달 23일까지 진행한 설 선물세트 사전예약 매출이 전년 동기 대비 87% 늘었다. 올해는 고물가가 지속되는 상황을 고려해 사전예약 선물세트 800여종 가운데 절반 이상을 5만원 미만으로 구성했는데, 이들 상품의 매출이 전년 대비 93% 증가하며 반등을 이끌었다.





업계 관계자는 "올해는 신정 이후 설 선물세트 사전예약이 진행되면서 새해 분위기를 실감하고, 명절 선물을 준비하려는 소비심리가 본격화한 것으로 보인다"며 "할인 혜택이 큰 사전예약 기간을 활용하려는 '얼리버드' 고객들이 증가하는 추세여서 이 시기에 맞춘 행사 일정이나 상품 구성을 확대해 매출도 꾸준히 늘고 있다"고 전했다.





