본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[럭셔리월드]까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱

한예주기자

입력2026.02.01 08:26

시계아이콘02분 19초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

연초 명품업계 가격인상 릴레이
명품 기업 지난해 최대 한국 실적 전망

새해 벽두부터 글로벌 명품 브랜드들이 국내 가격을 일제히 끌어올리고 있다. 샤넬, 에르메스, 롤렉스를 시작으로 까르띠에와 프라다까지 주요 브랜드들이 연초 가격 인상 대열에 합류했다. 고금리·고물가로 내수 소비가 위축된 상황에서도 명품 업계만은 예외적으로 가격 인상을 반복하는 모습이다.


1일 업계에 따르면 까르띠에는 최근 국내에서 아이웨어를 제외한 주요 제품 가격을 일괄 인상했다. '탱크 머스트 드 까르띠에 워치 스몰(W4TA0031)'은 935만원에서 1010만원으로 8.0% 올랐고, '탱크 루이 까르띠에 워치 스몰(WGTA0010)'도 1890만원에서 2040만원으로 7.9% 상승했다. '탱크 아메리칸 워치 스몰'과 '베누아 워치 미니'도 각각 8% 안팎의 인상률을 기록했다.


[럭셔리월드]까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱
AD

까르띠에부터 에르메스까지 줄줄이 가격 인상

주얼리와 향수 가격도 동시에 조정됐다. 러브 언리미티드 링, 다무르 펜던트, 클래쉬 드 까르띠에 브레이슬릿 등 주요 주얼리 제품이 7~8%대 인상됐고, 향수 '베제 볼레 오 드 퍼퓸'은 제품에 따라 최대 17% 넘게 가격이 올랐다. 가격 인상 소식이 알려지자 온라인몰에는 주문이 몰렸고, 배송 지연 공지가 나오는 등 '인상 전 수요'가 단기간에 폭증했다. 오프라인 매장 앞에도 개점 전부터 대기 줄이 이어졌다.


프라다 역시 가방을 중심으로 국내 가격을 상향 조정했다. 리나일론 리에디션 2005 미니백은 169만원에서 174만원으로 약 3% 인상됐고, 갤러리아 스몰·라지 가죽 백도 각각 2%대 상승했다. 듀엣 리나일론 버킷백 역시 가격이 올랐다. 인상 폭은 까르띠에보다 낮지만, 가격 조정이 특정 브랜드에 국한되지 않고 전반으로 확산되고 있다는 점이 특징이다.


명품 업계 가격인상은 연초부터 이어졌다. 앞서 샤넬은 지난 13일 가방 등 일부 제품 가격을 인상했는데, 클래식 맥시 핸드백은 2033만원으로 2000만원을 넘어섰다. 에르메스는 이달 초 실크 스카프 90 가격을 12.5% 올렸고, 롤렉스도 새해 첫날부터 가격을 조정했다. 주얼리 브랜드 티파니앤코 역시 다음 달 중 가격 인상을 검토 중인 것으로 전해진다.


[럭셔리월드]까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱 연합뉴스

"원가 상승" 이유로 매년 'N차 인상'…희소성 심리 자극

명품업계는 가격 인상의 배경으로 원자재 가격 상승, 환율 변동, 글로벌 가격 정책을 들고 있다. 유럽 본사 기준 가격 조정과 국가 간 가격 격차를 줄이기 위한 '가격 평준화' 전략이 동시에 작용한다는 설명이다. 하지만 시장에서는 "원가 요인만으로 설명하기에는 인상 빈도와 폭이 과도하다"는 시각도 적지 않다. 지난해에만 수차례 가격을 올린 브랜드들이 새해 시작과 동시에 다시 판가를 조정하고 있기 때문이다.


이는 일반 소비재와 뚜렷하게 비교된다. 식품·외식업계가 원가 부담에도 불구하고 100원, 200원 인상에도 여론과 정치적 부담을 의식하는 것과 달리, 명품 브랜드들은 경기 상황과 무관하게 가격 인상을 단행한다. 가격이 오를수록 수요가 위축되기보다는 오히려 '지금 사야 한다'는 심리를 자극하는 역설적 효과도 나타난다.


실제로 국내 명품 시장은 여전히 성장 국면에 있다. 한국 명품 시장 규모는 지난해 약 20조원을 돌파하며 연평균 10% 성장 추이를 보였다. 2020년대 초 10조원대에서 배증된 수준으로, 아시아 3위권이다. 고소득층과 자산가 중심의 상위 소비층 수요가 견조한 데다, 일본·동남아·중동 등으로 다변화된 외국인 관광객 소비도 일정 부분 뒷받침하고 있다.


업계 한 관계자는 "한국은 글로벌 명품 브랜드 입장에서 가격 인상을 시험하기에 부담이 적은 시장"이라며 "구매력이 높은 핵심 고객층이 두텁고, 가격 인상 이후에도 매출 회복 속도가 빠르다는 점이 반복적으로 확인되고 있다"고 설명했다.


[럭셔리월드]까르띠에 대표 시계 2000만원 넘었다…불황 속 명품의 배짱

럭셔리 기업 국내 실적 수직상승…해외 시장은 가격 인상 피로감

명품 제품의 가격 인상은 곧바로 실적으로 연결된다. 판매량이 일부 감소하더라도 객단가 상승으로 이를 상쇄하면서다. 실제 2024년 두 차례 이상 가격 인상을 단행했던 에르메스, 루이비통, 샤넬 등 이른바 '에루샤' 3사의 한국 법인은 2024년 국내에서 약 4조6000억 원의 매출을 올렸다. 각사 감사보고서에 따르면 에르메스코리아는 2024년 매출 9643억원, 영업이익 2667억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 21%, 영업이익은 13% 증가했다. 같은 기간 루이비통코리아는 매출 1조7484억원으로 5.9% 성장했고, 영업이익은 3891억원으로 35.7% 급증했다. 샤넬코리아 역시 매출 1조8446억원으로 8% 증가했으며, 영업이익은 2695억원으로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수익성을 유지했다.


이들 브랜드 상당수는 지난해에도 최대 실적을 기록했거나, 올해 이를 넘어설 가능성이 거론된다. 특히 에르메스, 샤넬 등 초고가 브랜드일수록 수요층이 제한적인 대신 충성도가 높아 가격 저항이 상대적으로 약하다는 평가가 많다.


지금 뜨는 뉴스

AD

다만, 글로벌 시장에서는 명품 가격 인상에 대한 피로감도 서서히 누적되는 모습이다. 일부 브랜드는 판매 둔화를 겪으며 할인 판매나 아울렛 비중을 늘리고 있고, 중고·리셀 시장이 빠르게 성장하는 것도 같은 맥락이다. 업계 다른 관계자는 "명품은 이제 경기와 무관한 별도의 소비 영역이긴 하지만, 신규 고객 유입 면에선 어려움이 생길 수 있다"며 "단기 실적은 유지되더라도 중장기적으로는 성장 속도가 둔화될 가능성을 배제하기 어렵다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
트럼프 1주년
  • 26.01.2208:37
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"
    "안정적 한미관계…이재명표 '플레이 볼' 효과"

    "도널드 트럼프 행정부가 재출범한 뒤 보인 예측 불가능성에도 불구하고, 진보 정권인 이재명 정부가 트럼프와 '플레이 볼(play ball·상대에 맞춰 협상에 응하다)'을 할 수 있다는 점이 인상적이다." 워싱턴D.C. 기반의 미국 싱크탱크 브루킹스연구소의 앤드루 여 한국석좌(사진)는 20일(현지시간) 트럼프 2기 행정부가 출범 1주년을 맞아 진행한 본지와의 인터뷰에서 "(한국 정부는) 도널드 트럼프 대통령이 무엇을 원하는지 정확

  • 26.01.2115:15
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다
    Make Only Rich Great Again…부자만 다시 위대하게 만들다

    트럼프 1주년③ 정책수혜 부유층에 집중…서민 삶은 '팍팍'2024년 11월 트럼프 재집권 이후 억만장자들 재산 직전 5년간 연평균 증가율보다 3배 빨리 늘어머스크 재산 1년새 2340억달러↑…베이조스 150억달러↑중간 선거 앞두고 최대 화두는 '감당 가능 생활비'美가정 평균 전기요금 전년대비 6.7% ↑ 제조업 일자리는 8개월째 감소세 도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나,

  • 26.01.2111:08
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인
    트럼프 1년, '부자만' 메이크 그레이트 어게인

    도널드 트럼프 미국 대통령 재집권 1년간 정책 수혜가 집중된 부유층의 재산은 급증했으나, 고물가 부담이나 관세 인상 후폭풍으로 서민들의 삶은 오히려 팍팍해졌다는 평가가 나왔다. 20일(현지시간) 국제구호개발기구 옥스팜이 최근 발표한 연례 불평등 보고서에 따르면 2025년 전 세계 억만장자들의 재산은 16% 증가한 18조3000억달러(약 2경7076조원)에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 2024년 11월 트럼프 대통령 당선 이후 억만

  • 26.01.2111:08
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"
    "'조지아 사태 139일', 美투자 철수할 일 아냐"

    "이제 조지아에서 한국 여권을 들고 있다면 이민세관단속국(ICE)도 더욱 조심할 것 같습니다. 미국에서 투자를 시작한 기업이라면 사업에 재시동을 걸고 이에 집중할 수 있는 환경을 만들어줘야 한다고 생각합니다." 지난해 9월 미국 조지아주에서 발생한 '한국인 대규모 구금 사태'는 도널드 트럼프 행정부 2기의 1년간 행적을 돌아볼 때 반(反)이민 기조를 우리 국민이 몸소 체험한 상징적 사건으로 볼 수 있다. 또 한미 동맹사의

  • 26.01.2011:53
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'
    美우선주의 앞세운 '행정명령 폭격기'

    '관세(Tariff)·미국우선주의(America First)·강한 정부(Strong Executive)'. 도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 취임 1주년을 맞는다. 1기보다 더 과감한 추진력으로 무장한 트럼프 대통령은 1기 때보다 4배에 가까운, 220여건의 행정명령을 쏟아냈다. 강도 높은 이민 단속과 관세장벽으로 '미국 우선주의'를 구현하는 데 앞장섰다. 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 축출하거나, 그린란드를 미국에 편입시키겠

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

  • 26.01.2211:15
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"
    이언주 "이혜훈 '청약 문제' 있을 수 없는 일,여론 매우 안 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이언주 더불어민주당 수석최고위원(1월 21일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 더불어민주당 이언주 수석최고위원, 미래경제 성장전략위원장도 맡고 있죠? 바쁘실 텐데 나와주

  • 26.01.2116:08
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]
    장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계③[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기