정은경 장관 "지역의료 문제, 정원 늘린다고 해결 안돼"

정은경 보건복지부 장관은 27일 "지역·필수·공공의료 문제는 의대 정원 숫자만 늘린다고 해결되지 않는다"며 "보건의료 정책을 종합적으로 추진해야 한다"고 말했다.

27일 서울 서초구 건강보험심사평가원 전문가자문회의장에서 열린 제5차 보건의료정책심의위원회에서 정은경 보건복지부 장관이 발언하고 있다. 2026.1.27 연합뉴스

정 장관은 이날 2027학년도 이후 의대 정원 규모를 논의하기 위한 '제5차 보건의료정책심의위원회(보정심)'에 참석해 이같이 밝혔다.

정 장관은 "대학과 학생들의 예측 가능성과 정책 안정성을 고려해 정책 목표 시점을 2037년도로 정했고, 2027년부터 2031년까지 5년간 정원을 증원하되 2029년에 재추계를 하기로 했다"며 "지난 4차 회의에서는 미래 환경과 정책 변화를 고려해 6가지 모형에 대해 논의하기로 했다"고 말했다.

이어 "오늘 회의에서는 지난주 열린 '의사인력 양성 토론회' 결과와 의사인력 수급추계 모형에 대한 논의를 진행한 TF 회의 결과를 보고받을 예정"이라며 "각 모형의 장단점과 의대 교육 현장에 대한 충분한 고려를 통해 접점을 찾길 희망한다"고 전했다.





정 장관은 "의료혁신위원회를 통해 교사인력 양성 방안 등에 대한 의견을 듣고, 다음 주 보정심에서 그 결과를 보고드릴 예정"이라며 "어제 보정심 민간위원 확대를 위한 보건의료기본법 시행령 개정안이 입법 예고됐다. 정부는 위원회에서 정해진 방향대로 속도감 있게 제도 개선을 추진해 나갈 계획"이라고 강조했다.





