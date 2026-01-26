'공천헌금 의혹' 김병기…경찰 "준비되는대로 출석 요구"

강선우 사건도 "압수물 확보해 분석 중"
경찰이 '불법 선거자금 수수' 의혹 등 13건의 혐의로 수사받으면서 더불어민주당을 탈당한 김병기 의원에 대해 조만간 출석을 요구하겠다는 방침을 밝혔다.
박정보 서울경찰청장은 26일 정례 기자간담회에서 "경찰이 조사 준비가 돼야 출석을 요구할 수 있는데, (혐의가 많아) 한꺼번에 조사하기 어렵다"며 "준비되는 대로 출석 요구를 할 생각"이라고 밝혔다. 그러면서 "13가지 의혹에 대해 수사를 진행하고 있다"며 "필요한 압수수색도 거의 진행이 됐고 필요한 자료들도 임의제출 등으로 확보해 절차대로, (경찰의) 계획대로 진행되고 있다"고 부연했다.
김병기 의원은 2020년 총선을 앞두고 동작구의원 2명으로부터 총 3000만원의 공천헌금을 측근인 이지희 동작구의회 부의장, 배우자 등을 통해 받았다가 반환했다는 의혹을 받는다.
박정보 청장은 김병기 의원 부부에 대해 출국금지 조치한 사실도 재차 확인했다. 앞서 서울청 공공범죄수사대는 지난 14일 김 의원 부부와 이지희 동작구의회 부의장, 김 의원 측에 불법 선거자금을 전달한 혐의를 받는 전모·김모 전 동작구의원 등 5명을 출국금지 조치한 바 있다.
마찬가지로 1억원 상당의 공천헌금을 챙긴 혐의를 받는 강선우 무소속 의원, 김경 서울시의원 등에 대해서도 엄정하게 수사가 진행되고 있다고 설명했다. 박 청장은 "여러 가지 압수수색을 통해 필요한 자료들을 확보해 분석 중"이라며 "절차에 따라 엄정하게 수사가 진행되고 있다"고 설명했다.
강 의원은 김경 시의원으로부터 공천을 대가로 1억원을 수수한 혐의를 받고 있지만, 공여자인 김 시의원과 강 의원의 전직 보좌관 남모씨의 진술이 엇갈리면서 '진실 공방' 양상을 보이고 있다. 경찰은 수사 사항을 구체적으로 확인해줄 수 없지만 이런 문제를 감안해 수사하고 있다는 입장이다.
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
