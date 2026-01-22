설거지하다 쓰러져 뇌사…3명 살리고 떠난 60대 여성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뇌졸중 아버지 7년간 돌봤던 60대

뇌사 장기 기증으로 3명에 새 생명

뇌사 장기기증으로 3명 살린 지정순씨. 한국장기조직기증원

집안일을 하던 중 쓰러진 뒤 의식을 회복하지 못한 60대 여성이 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

22일 한국장기조직기증원은 지난해 11월14일 고려대구로병원에서 지정순씨(68)가 뇌사 장기기증으로 3명의 생명을 살리고 떠났다고 밝혔다.

지씨는 지난해 11월3일 자택에서 설거지하던 중 두통을 호소하며 쓰러졌다. 병원으로 옮겨진 지씨는 의료진의 적극적인 치료를 받았지만, 의식을 회복하지 못하고 뇌사상태가 됐으며 이후 장기기증으로 간장, 신장(양측)을 기증해 3명의 소중한 생명을 살렸다.

가족들은 지씨가 뇌사 상태에 빠져 다시 깨어날 수 없다는 사실을 받아들이기 힘들었지만, 삶의 끝에서 누군가의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 갔다고 기억할 수 있어 기증을 결심한 것으로 알려졌다.

서울에서 7남매 중 막내로 태어난 지씨는 밝고 자상한 성격으로 눈물도 많고 웃음도 많은 사람이었다. 쉬는 시간에는 가수 나훈아의 노래를 즐겨들었으며, 여행과 산책 다니는 것을 좋아했다.

지씨는 19살 때부터 뇌졸중으로 쓰러졌던 아버지가 돌아가실 때까지 7년 넘게 병간호를 한 효심 가득한 딸이자 가족을 늘 우선으로 하는 희생적인 사람이었다.





지씨의 딸 어유경씨는 "살면서 엄마 보고 싶은 적이 없었어. 언제나 항상 옆에 있었잖아. 그런데 두 달 정도 지나니까 너무 보고 싶어. 엄마처럼은 못하겠지만 아빠랑 다른 가족들 잘 챙기고 잘 지낼게. 하늘에서 마음 편히 잘 지내. 사랑해"라고 고인에게 마지막 인사를 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

